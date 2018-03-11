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12:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Бойкот ЧМ-2018 — это бряцание оружием»

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Одновременно в Лондоне выразили опасения по поводу сговора российских и аргентинских фанатов с целью нападения на англичан во время турнира.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы и спецслужбы Великобритании расследуют обстоятельства отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ России, по совместительству британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке близ торгового центра. При этом дозу ядовитых веществ получили полицейские, первыми прибывшие на тревожный вызов и помогавшие эвакуировать пострадавших в больницу.

В настоящий момент ограничен доступ к объектам инфраструктуры, где принимали пищу Скрипали, а также закрыто кладбище, на котором похоронены супруга и сын экс-полковника.

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Британцы намерены проверить останки умерших родственников своего агента на предмет отравления.

Скотланд-Ярд назвал инцидент в Солсбери «попыткой убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества». Полицейские уже установили более 200 свидетелей и нашли свыше 240 вещественных доказательств.

Политическое руководство страны намерено добиться серьезного наказания для России в случае, если будет установлена и доказана причастность страны к нападению на Скрипаля.

Британцы подталкивают дружественные страны к консолидированному ответу России, которую подозревают в соучастии в отравлении бывшего офицера, в 2006 году осужденного на родине за шпионаж, а затем обмененного на российских разведчиков.

По данным The Times, предполагается добиться присоединения к акции Польши, Австралии и Японии. Также не исключено расширение лагеря за счет других держав.

Инициаторы бойкота пока не уточняют, на кого конкретно нацелен их призыв — только на государственных чиновников, или на футболистов национальной сборной тоже. Первым тему возможного неприезда ближайшим летом в Россию поднял глава британского МИД Борис Джонсон.

Об ответственности России за атаку на Скрипаля (если подозрения подтвердятся) в последние дни говорили другие лидеры Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй, однако лишь Джонсон назвал пострадавшего по имени: остальные предпочитали изъясняться в несколько абстрактном ключе.

С инициативой обсудить «дело Скрипаля» с союзниками по военному блоку НАТО выступил парламентарий Тобиас Элвуд. Ранее издание The Times сообщило, что в Лондоне всерьез опасаются российской агрессии и, в частности, прямого вмешательства в деятельность Североатлантического альянса.

«Нам не стоит опережать самих себя, но мы должны дать полноценный ответ, и это то, что мы будем обсуждать с нашими партнерами по НАТО», — приводит слова Элвуда Independent.

По сведениям газеты, его позицию поддерживает министр безопасности Британии Бен Уоллес.

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На намеки британской стороны на бойкот ЧМ-2018 уже отреагировали в Государственной думе России. Так, вице-спикер и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев убежден, что страна в итоге не станет пропускать мундиаль, а нынешние заявления являются не более чем «бряцанием оружием и запугиванием словами».

«Футболисты на чемпионат мира приедут все равно, потому что бойкотирование официального международного соревнования влечет за собой определенные санкции. Захотели чиновники бойкотировать? Значит, будет у нас чуть меньше туристов. Команды приедут все равно, и праздник футбола будет все равно. Все это большая политика, которая к спорту отношения не имеет, — резюмировал Лебедев.

Накануне появился повод и к еще одному скандалу. Если верить изданию Mirror, российские фанаты пригласили на чемпионат мира хулиганов из Аргентины, которым готовы предоставить жилье и питание в обмен на избиение англичан. Якобы ультрас из Санкт-Петербурга прибыли с визитом в Буэнос-Айрес для переговоров с одной из активных болельщицких группировок.

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