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10 марта, источник: Спорт-Экспресс

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело?

Британская пресса во второй раз за неделю сообщает о том, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате мира. Объясняем все нюансы.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В зарубежной прессе поднялась новая волна информации о возможном бойкоте чемпионата мира со стороны Великобритании. Теперь авторитетное издание The Times утверждает, что в Россию могут не поехать не только представители Соединенного Королевства, но и его союзники — Австралия, Польша и Япония. По данным СМИ, власти Великобритании призывают чиновников и официальных лиц этих стран отказаться от поездки на чемпионат мира. «Бойкот чемпионата мира — определенно один из обсуждаемых вариантов», — цитирует газета неназванный источник в министерстве обороны.

ПОЧЕМУ БРИТАНЦЫ УГРОЖАЮТ?

Все началось еще 4 марта, когда бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ), 66-летний Сергей Скрипаль, был госпитализирован из торгового центра Солсбери в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу увезли и дочь, 33-летнюю Юлию Скрипаль. Оба были найдены без сознания с признаками отравления. Позже стало известно, что на них подействовало отравляющее вещество нервно-паралитического характера, причисленное ООН к химическому оружию массового поражения.

6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил перед парламентом с жесткой речью. В частности, он отметил: «Ни одна попытка отнять жизнь у невинного человека на территории Великобритании не останется безнаказанной. После произошедшего мне трудно представить, что Великобритания будет представлена на чемпионате мира в России. Безусловно, нам нужно будет рассмотреть этот вопрос».

НЕУЖЕЛИ СБОРНАЯ АНГЛИИ К НАМ НЕ ПРИЕДЕТ?

Сразу после выступления Джонсона представители британского МИД пояснили, что его слова о возможном бойкоте касаются не футболистов и тренеров, а официальной делегации. Но в субботней статье The Times упоминается, что «высокопоставленные чиновники и официальные лица могут отказаться от поездки на турнир или даже отзаявить сборную Англии». Если верить изданию, правительство Великобритании обсуждает различные санкции в отношении России.

КТО ТАКОЙ СКРИПАЛЬ?

Бывший полковник запаса Сергей Скрипаль до 1999 года работал в Главном разведывательном управлении России. В 2006-м его осудили на 13 лет тюрьмы за госизмену, то есть шпионаж в пользу Великобритании. Следствие установило, что Скрипаль передал МИ-6 (Секретной разведывательной службе МИД Великобритании) имена российских разведчиков, работающих под прикрытием. В 2010 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Скрипаля вместе с тремя другими российскими шпионами. Всех четверых обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США (в их числе была Анна Чапман).

В КАКОМ СОСТОЯНИИ СКРИПАЛИ СЕЙЧАС?

Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме. В день случившегося в критическом состоянии госпитализировали и полицейского, который обнаружил россиян, но 8 марта он пошел на поправку и начал говорить. Дом, где проживал бывший полковник, находится в оцеплении. Закрыты для посещения ресторан и паб, в которых в день происшествия сидели Сергей и Юлия. Скотланд-Ярд объявил, что считает инцидент покушением на убийство.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СБОРНАЯ АНГЛИИ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЧМ-2018?

Всерьез об этом говорить рано, информацию даже о возможном бойкоте пока никто не подтвердил. Но Daily Telegraph выяснила, что в случае отказа от участия на чемпионате мира англичане нарушат правило ФИФА, согласно которому «все участвующие сборные обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша турнира». Помимо этого в правилах говорится, что любой ассоциации, добровольно бойкотирующей турнир, грозят санкции, «включая отстранение от будущих соревнований под эгидой ФИФА». Добавим, что любая федерация, которая отказывается от участия в турнире не позднее, чем за 30 дней до начала турнира, получит штраф в размере минимум 250 000 швейцарских франков.

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