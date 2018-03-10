В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В зарубежной прессе поднялась новая волна информации о возможном бойкоте чемпионата мира со стороны Великобритании. Теперь авторитетное издание The Times утверждает, что в Россию могут не поехать не только представители Соединенного Королевства, но и его союзники — Австралия, Польша и Япония. По данным СМИ, власти Великобритании призывают чиновников и официальных лиц этих стран отказаться от поездки на чемпионат мира. «Бойкот чемпионата мира — определенно один из обсуждаемых вариантов», — цитирует газета неназванный источник в министерстве обороны.

ПОЧЕМУ БРИТАНЦЫ УГРОЖАЮТ?

Все началось еще 4 марта, когда бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ), 66-летний Сергей Скрипаль, был госпитализирован из торгового центра Солсбери в тяжелом состоянии. Вместе с ним в больницу увезли и дочь, 33-летнюю Юлию Скрипаль. Оба были найдены без сознания с признаками отравления. Позже стало известно, что на них подействовало отравляющее вещество нервно-паралитического характера, причисленное ООН к химическому оружию массового поражения.

6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил перед парламентом с жесткой речью. В частности, он отметил: «Ни одна попытка отнять жизнь у невинного человека на территории Великобритании не останется безнаказанной. После произошедшего мне трудно представить, что Великобритания будет представлена на чемпионате мира в России. Безусловно, нам нужно будет рассмотреть этот вопрос».

НЕУЖЕЛИ СБОРНАЯ АНГЛИИ К НАМ НЕ ПРИЕДЕТ?

Сразу после выступления Джонсона представители британского МИД пояснили, что его слова о возможном бойкоте касаются не футболистов и тренеров, а официальной делегации. Но в субботней статье The Times упоминается, что «высокопоставленные чиновники и официальные лица могут отказаться от поездки на турнир или даже отзаявить сборную Англии». Если верить изданию, правительство Великобритании обсуждает различные санкции в отношении России.

КТО ТАКОЙ СКРИПАЛЬ?

Бывший полковник запаса Сергей Скрипаль до 1999 года работал в Главном разведывательном управлении России. В 2006-м его осудили на 13 лет тюрьмы за госизмену, то есть шпионаж в пользу Великобритании. Следствие установило, что Скрипаль передал МИ-6 (Секретной разведывательной службе МИД Великобритании) имена российских разведчиков, работающих под прикрытием. В 2010 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании Скрипаля вместе с тремя другими российскими шпионами. Всех четверых обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США (в их числе была Анна Чапман).

В КАКОМ СОСТОЯНИИ СКРИПАЛИ СЕЙЧАС?

Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме. В день случившегося в критическом состоянии госпитализировали и полицейского, который обнаружил россиян, но 8 марта он пошел на поправку и начал говорить. Дом, где проживал бывший полковник, находится в оцеплении. Закрыты для посещения ресторан и паб, в которых в день происшествия сидели Сергей и Юлия. Скотланд-Ярд объявил, что считает инцидент покушением на убийство.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СБОРНАЯ АНГЛИИ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЧМ-2018?