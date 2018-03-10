Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-боец АТО напал на ведущего Первого канала в Италии
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Красная дорожка «Оскара»: актриса вышла в лихом декольте (фото)
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Анжи0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Олимпиец1
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор-Волгоград0
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Крылья Советов1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-20
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Волгарь
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия1
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Кьево
Все события
В Совфеде сказали чем обернется попытка ареста имущества Газпрома
Путин: США нагло обманули Россию
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
Венгеру пора уходить? Главные футбольные интриги выходных
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
12:42 (мск), источник: ТАСС

Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область подготовила для футбольных болельщиков, которые приедут летом на чемпионат мира 2018 года, три туристических маршрута, в которые включены семь средневековых крепостей. Об этом рассказала ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.

Источник: РИА "Новости"

«Ленинградская область — это территория, на которой располагается большое количество древних крепостей, дошедших до наших дней. Мы предлагаем болельщикам ознакомиться с ними. Ленинградская область готова принять большое количество футбольных фанатов со всего мира и оставить яркие впечатления о России», — отметила она.

Читайте также
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира

Голубева сообщила, что маршруты построены по трем направлениям, на которых сосредоточены средневековые памятники — северном, северо-восточном и юго-западном. К ним будут направлены туристические автобусы.

На севере Ленинградской области болельщики смогут посетить крепость Корелу на Карельском перешейке. Она была заложена новгородцами на острове на реке Вуоксе на рубеже XIII—XIV вв.еков для защиты северо-западных рубежей. Маршрут включает также Выборгский замок — единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, основанный в 1293 году во время третьего шведского крестового похода, а также крепость Тронгзунд в городе Высоцке.

Северо-восточное направление включает крепость Орешек, основанную в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем, и Староладожскую крепость на Волхове. Ее история связана с восшествием на русский престол легендарного скандинавского князя Рюрика. Юго- западный маршрут предполагает посещение Копорской крепости, заложенной в 1237 году, и Ивангородской крепости XV века, расположенной на границе с Эстонией.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место. В Петербурге и окрестностях разместятся несколько тренировочных баз ЧМ-2018.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
Венгеру пора уходить? Главные футбольные интриги выходных
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
Второе пришествие Слуцкого в Европу
Форвард «Баварии» выбирает между «Реалом» и «Челси»
Сейдахмет не попал в стартовый состав «Уфы» на матч с «Анжи»
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь