Власти Ленинградской области подготовили для гостей ЧМ-2018 маршруты по семи крепостям

Источник: РИА "Новости"

«Ленинградская область — это территория, на которой располагается большое количество древних крепостей, дошедших до наших дней. Мы предлагаем болельщикам ознакомиться с ними. Ленинградская область готова принять большое количество футбольных фанатов со всего мира и оставить яркие впечатления о России», — отметила она.

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Голубева сообщила, что маршруты построены по трем направлениям, на которых сосредоточены средневековые памятники — северном, северо-восточном и юго-западном. К ним будут направлены туристические автобусы.

На севере Ленинградской области болельщики смогут посетить крепость Корелу на Карельском перешейке. Она была заложена новгородцами на острове на реке Вуоксе на рубеже XIII—XIV вв. еков для защиты северо-западных рубежей. Маршрут включает также Выборгский замок — единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, основанный в 1293 году во время третьего шведского крестового похода, а также крепость Тронгзунд в городе Высоцке.

Северо-восточное направление включает крепость Орешек, основанную в истоке Невы в 1323 году внуком Александра Невского Юрием Даниловичем, и Староладожскую крепость на Волхове. Ее история связана с восшествием на русский престол легендарного скандинавского князя Рюрика. Юго- западный маршрут предполагает посещение Копорской крепости, заложенной в 1237 году, и Ивангородской крепости XV века, расположенной на границе с Эстонией.