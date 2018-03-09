Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

Дебютный сингл Деруло «Whatcha Say», который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard («Биллборд»), а также был продан в количестве пяти миллионов копий. Композиция «Wiggle», записанная совместно с американским рэпером Снуп Доггом, была продана в количестве двух миллионов копий, а видеоклип на песню набрал более 790 миллионов просмотров на платформе YouTube. Песня Swalla, записанная в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign, была продана в количестве трех миллионов копий. Видеоклип на песню Swalla был просмотрен более миллиарда раз.