Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенные крымчане выдвинули ЦИК условие по Собчак
Прозрение «Нафтогаза»: расценки газа ЕС возмутили Киев
Сергей Лазарев рассказал, почему скрывал сына от публики
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
13:00
Крылья Советов
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
13:00
Зенит-2
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Анжи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Волгарь
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо М
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тосно
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
9.03
Жирона2
Депортиво0
Футбол. Зарубежный
9.03
Страсбур1
Монако3
Футбол. Зарубежный
9.03
Рома3
Торино0
Футбол. Зарубежный
9.03
Майнц0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Леванте
Все события
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Порошенко дал обещание русскоязычным жителям Украины
Ефремов ответил за оскорбление россиян со сцены
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
9 марта, источник: ТАСС

Американский певец Джейсон Деруло представил песню для ЧМ-2018 от Coca-Cola

ТАСС, 9 марта. Компания Coca-Cola — официальный партнер чемпионата мира по футболу 2018 года — представила песню «Colors», посвященную предстоящему турниру в России. Исполнителем песни является американский певец Джейсон Деруло, композицию можно послушать на официальном канале артиста в YouTube.

Деруло записал песню «Colors» в феврале 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дебютный сингл Деруло «Whatcha Say», который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard («Биллборд»), а также был продан в количестве пяти миллионов копий. Композиция «Wiggle», записанная совместно с американским рэпером Снуп Доггом, была продана в количестве двух миллионов копий, а видеоклип на песню набрал более 790 миллионов просмотров на платформе YouTube. Песня Swalla, записанная в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign, была продана в количестве трех миллионов копий. Видеоклип на песню Swalla был просмотрен более миллиарда раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии, встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Три по 4-0 в первом раунде Запада: зачем нужен такой плей-офф?
Лысова надеется, что золото Паралимпиады — это только начало
«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России
Дарья Домрачева выиграла спринт на этапе КМ в Финляндии
Чемпионка ПИ из РФ до конца гонки не верила, что станет первой
Шоу продолжается: российские команды берут реванши в Еврокубке
Telegraph: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь