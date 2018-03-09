СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

Источник: AP 2018

Как отмечает издание, в случае бойкота англичане могут нарушить регламент Международной федерации футбола (ФИФА), который гласит, что «сборные, представляющие национальные ассоциации, входящие в ФИФА, обязаны сыграть все матчи на чемпионате мира до тех пор, пока не завершат борьбу на турнире».

В одной из статей регламента ФИФА также говорится, что ассоциации, которая снимет свою команду с чемпионата мира, могут грозить санкции, «в том числе отстранение сборной от предстоящих турниров под эгидой ФИФА».

В регламенте отмечается, что любая ассоциация, которая откажется от участия в турнире не позднее, чем за 30 дней до его начала, будет обязана заплатить штраф в размере как минимум 250 тысяч швейцарских франков. Эта сумма будет удвоена, если команда снимется с турнира менее чем за месяц до его старта.

ФИФА отказалась от комментариев по данному вопросу.