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9 марта, источник: Р-Спорт

СМИ: Сборная Англии может быть отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сборная Англии по футболу может быть не допущена до участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если команда будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает Telegraph.

Источник: AP 2018

Как отмечает издание, в случае бойкота англичане могут нарушить регламент Международной федерации футбола (ФИФА), который гласит, что «сборные, представляющие национальные ассоциации, входящие в ФИФА, обязаны сыграть все матчи на чемпионате мира до тех пор, пока не завершат борьбу на турнире».

В одной из статей регламента ФИФА также говорится, что ассоциации, которая снимет свою команду с чемпионата мира, могут грозить санкции, «в том числе отстранение сборной от предстоящих турниров под эгидой ФИФА».

В регламенте отмечается, что любая ассоциация, которая откажется от участия в турнире не позднее, чем за 30 дней до его начала, будет обязана заплатить штраф в размере как минимум 250 тысяч швейцарских франков. Эта сумма будет удвоена, если команда снимется с турнира менее чем за месяц до его старта.

ФИФА отказалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если в случае с отравлением в Солсбери будет выявлен «российский след», то Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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