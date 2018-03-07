Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сати Казанова беременна первенцем
Названы самые опасные города мира
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ1
Реал2
Футбол. Еврокубки
6.03
Ливерпуль0
Порту0
Футбол. Первый дивизион
8.03
Кубань
Тамбов
Футбол. Еврокубки
8.03
Атлетико
Локомотив М
Все события
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
18:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Лужники» стали стадионом года

Летом на стадионе откроют Чемпионат мира. На нем же сыграют финал.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты признали «Лужники» стадионом года. За него проголосовала комиссия из пяти архитекторов.

Специалисты оценивали архитектуру, инновационность и функциональность разных футбольных арен.

«Лужники» оказались единственным стадионом, который получил средний бал 75% по всем критериям. Иностранцы восхищаются тем, как реконструировали арену, сделав ее, по сути, заново в старой оболочке.

Второе место заняла французская «Ю Арена», третье — американский «Мерседес-Бенц Стэдиум». Из российских в первую десятку попал также стадион «Санкт-Петербург».

14 июня в «Лужниках» пройдет матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь