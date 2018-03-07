«Лужники» стали стадионом года

Эксперты признали «Лужники» стадионом года. За него проголосовала комиссия из пяти архитекторов.



Специалисты оценивали архитектуру, инновационность и функциональность разных футбольных арен.



«Лужники» оказались единственным стадионом, который получил средний бал 75% по всем критериям. Иностранцы восхищаются тем, как реконструировали арену, сделав ее, по сути, заново в старой оболочке.



Второе место заняла французская «Ю Арена», третье — американский «Мерседес-Бенц Стэдиум». Из российских в первую десятку попал также стадион «Санкт-Петербург».