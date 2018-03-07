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«Лужники» стали стадионом года
Летом на стадионе откроют Чемпионат мира. На нем же сыграют финал.
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Летом на стадионе откроют Чемпионат мира. На нем же сыграют финал.
Эксперты признали «Лужники» стадионом года. За него проголосовала комиссия из пяти архитекторов.
Специалисты оценивали архитектуру, инновационность и функциональность разных футбольных арен.
«Лужники» оказались единственным стадионом, который получил средний бал 75% по всем критериям. Иностранцы восхищаются тем, как реконструировали арену, сделав ее, по сути, заново в старой оболочке.
Второе место заняла французская «Ю Арена», третье — американский «Мерседес-Бенц Стэдиум». Из российских в первую десятку попал также стадион «Санкт-Петербург».
14 июня в «Лужниках» пройдет матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором сборная России сыграет с Саудовской Аравией.