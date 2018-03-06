Британские СМИ сообщили о возможном бойкоте сборной Англии ЧМ-2018

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Джонсон подтвердил, что в Солсбери от отравления пострадали бывший российский разведчик 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь. Сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Следователи пытаются выяснить, каким веществом были отравлены бывший разведчик, который был обвинён в России в государственной измене, и его дочь.

В своём выступлении Джонсон не исключил, что в деле может быть замешана российская сторона. По его словам, если это окажется правдой, то «будет трудно представить ситуацию, при которой представители Великобритании в обычном режиме смогут принимать участие в чемпионате мира в России».