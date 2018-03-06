Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен главный претендент на победу в «Евровидении 2018»
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Дмитрий Маликов до сих пор не выбрал имя для сына
Названо число пустующих квартир в Москве
Ксения Собчак вышла в свет в голубом платье и «кошачьих» очках
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Еврокубки
7.03
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Мутко попрощался с чемпионатом мира

Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко в должности координатора Оргкомитета «Россия-2018», ведущего подготовку страны к чемпионату мира по футболу 2018 года. Одновременно вице-премьер правительства России Дворкович занял пост председателя Оргкомитета, который после ухода Мутко недолгое время совмещал с должностью генерального директора Алексей Сорокин.

Источник: Газета.Ру

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко лишился последней должности, которая связывала его с домашним чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Теперь пост координатора от правительства России по вопросам организации, подготовки и проведения мундиаля перейдет от Мутко к другому вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Кроме того, Дворкович займет должность председателя Оргкомитета «Россия-2018», который занимается всеми вопросами подготовки чемпионата мира. Ранее этот пост также занимал Мутко перед тем, как уступить его Алексею Сорокину.

Как сообщает пресс-служба вновь назначенного координатора мирового первенства и председателя Оргкомитета в одном лице, документы о кадровых перестановках были подписаны еще 3 марта премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Мутко прокомментировал произошедшее крайне немногословно:

«Мы приняли решение, что генеральным директором Оргкомитета “Россия-2018” является Алексей Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович станет председателем».

Напомним, Мутко покинул пост председателя «России-2018» и был исключен из Наблюдательного совета Оргкомитета 4 января 2018 года, причем о готовящихся нововведениях стало известно еще 27 декабря 2017-го. Приказ об этих кадровых переменах также подписал Медведев.

«Сорокин будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я же займусь координацией работы со стороны правительства, — говорил тогда Мутко в комментарии ТАСС. — Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета. Проект чемпионата мира находится в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще не решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем.

Однако и координаторская деятельность теперь не в компетенции вице-премьера. Впрочем, чиновник сам ранее высказывал намерения дистанцироваться от грядущего мундиаля из-за скорых судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Напомним, 5 декабря прошлого года МОК обвинил Мутко в пособничестве допинговым махинациям во время зимней Олимпиады в Сочи — 2014. Тогда он занимал должность министра спорта России.

Основываясь на этих подозрениях, МОК пожизненно отстранил вице-премьера от Олимпиады и запретил ему приезжать в южнокорейский Пхенчхан на Игры-2018.

Вскоре после обнародования данного вердикта чиновник принял решение защищать свое доброе имя и подал апелляцию на решение МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS).

5 марта 2018 года стало известно, что CAS приступил к изучению жалобы Мутко на пожизненное отстранение от Игр.

«Подтверждаем, что CAS рассматривает апелляцию господина Мутко, поданную 26 декабря 2017 года. В настоящее время CAS не может давать какие-либо комментарии по этому делу», — говорится в заявлении суда.

Перед тем, как подать жалобу, Мутко рассудил, что не сможет совмещать деятельность по подготовке к чемпионату мира с судебными тяжбами против МОК.

В конце декабря 2017-го он объявил, что планирует по своей воле оставить пост президента Оргкомитета «Россия-2018», что вскоре и произошло.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах мундиаля, который пройдет в России.

ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира, — заявили тогда в пресс-службе Международной федерации футбола.

Также чуть ранее, 26 декабря, Мутко временно покинул должность президента Российского футбольного союза (РФС).

Срок отказа от полномочий — полгода, то есть до июля 2018-го, когда чемпионат мира будет в самом разгаре. Этот уход тоже объяснялся скорыми разборками с МОК, а также желанием чиновника сосредоточиться на государственной работе.

Временно исполняющим обязанности Мутко стал генеральный директор организации Александр Алаев, который сразу выразил надежду на скорое возвращение предыдущего руководителя.

«Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать РФС, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич.

Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями — это футбольная семья.

Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать, — подчеркнул Алаев.

Эльвира Харунова

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Рыбка встретилась с американскими журналистами
Фигуристка Медведева намерена выступать за другую страну
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь