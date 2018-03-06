Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходными

Источник: РИА "Новости"

«Мы рекомендуем [предприятиям] для своих сотрудников в эти дни [матчей] установить или сокращенные дни, может быть, праздничные, с тем, чтобы все-таки наши жители <…> смогли насладиться этой праздничной обстановкой и стать тоже участниками этих мероприятий вместе со своими семьями», — сказал Рольбинов.

Он отметил, что те, кто не сможет попасть на игры, получат возможность стать участниками фестиваля болельщиков, который развернется на площадке у Дома Советов в центре города, рассчитанной на 15 тыс. человек. Площадка, по его словам, будет работать все дни чемпионата, на ней будут организованы концерты и трансляции матчей на экране площадью 132 квадратных метра. Вход на площадку для всех желающих будет бесплатным, подчеркнул зампред областного правительства.