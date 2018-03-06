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17:03 (мск), источник: ТАСС

Власти рекомендуют калининградским работодателям сделать дни матчей ЧМ-2018 выходными

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратятся к работодателям региона с просьбой сделать дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде укороченными, либо праздничными для своих сотрудников, чтобы они смогли посетить стадион. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рекомендуем [предприятиям] для своих сотрудников в эти дни [матчей] установить или сокращенные дни, может быть, праздничные, с тем, чтобы все-таки наши жители <…> смогли насладиться этой праздничной обстановкой и стать тоже участниками этих мероприятий вместе со своими семьями», — сказал Рольбинов.

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Он отметил, что те, кто не сможет попасть на игры, получат возможность стать участниками фестиваля болельщиков, который развернется на площадке у Дома Советов в центре города, рассчитанной на 15 тыс. человек. Площадка, по его словам, будет работать все дни чемпионата, на ней будут организованы концерты и трансляции матчей на экране площадью 132 квадратных метра. Вход на площадку для всех желающих будет бесплатным, подчеркнул зампред областного правительства.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов. Наибольший наплыв туристов в области — до 45 тысяч человек — ожидают на матч Англия — Бельгия, а также на встречу Сербия — Швейцария (до 30 тыс.).

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