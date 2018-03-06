Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Калининграде сократили с 25 до 15 тысяч человек
КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Вместимость
КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Вместимость
«Саму территорию мы не сокращаем, по вместимости планировали на 25 тысяч, сделали на 15 тысяч человек, договорились с FIFA, это сделано с тем, чтобы минимизировать расходы на оборудование входной группы, это с одной стороны. С другой стороны, площадь на одного человека, рекомендуемая FIFA для комфортного пребывания, была маловата. Мы оптимизировали этот показатель», — сказал Рольбинов.
Фестиваль болельщиков будет проходить в самом центре Калининграда на Центральной площади у Дома Советов. Доступ в
«Фестиваль не только даст возможность посмотреть матчи на самом большом экране площадью 132 квадратных метра, но и участвовать в развлекательной программе, которая будет там предусмотрена. Будет организована и детская зона, и гастрономические ряды», — добавил Рольбинов.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.