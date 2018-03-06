Вместимость фан-зоны ЧМ-2018 в Калининграде сократили с 25 до 15 тысяч человек

Источник: РИА "Новости"

«Саму территорию мы не сокращаем, по вместимости планировали на 25 тысяч, сделали на 15 тысяч человек, договорились с FIFA, это сделано с тем, чтобы минимизировать расходы на оборудование входной группы, это с одной стороны. С другой стороны, площадь на одного человека, рекомендуемая FIFA для комфортного пребывания, была маловата. Мы оптимизировали этот показатель», — сказал Рольбинов.

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Фестиваль болельщиков будет проходить в самом центре Калининграда на Центральной площади у Дома Советов. Доступ в фан-зону, которая будет открыта на протяжении всех дней чемпионата, будет бесплатным.

«Фестиваль не только даст возможность посмотреть матчи на самом большом экране площадью 132 квадратных метра, но и участвовать в развлекательной программе, которая будет там предусмотрена. Будет организована и детская зона, и гастрономические ряды», — добавил Рольбинов.