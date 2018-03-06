100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник города-хозяева ЧМ отмечают значимую дату. Везде пройдут концерты, выставки и так далее. Например, в Москве на катке ВДНХ обратный отсчет ста дней до старта турнира дадут шесть тысяч волонтеров. В Петербурге в рамках общегородского «Дня футбола» пройдут уроки культуры болельщика. В Казани с волонтерами пообщается посол города голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков. В порту Сочи пройдет танцевальный флэш-моб.

Вышеперечисленная четверка городов может гулять с чистой совестью. Ведь в ее готовности к чемпионату все могли убедиться еще прошлым летом во время Кубка конфедераций. Правда, в Москве матчи проходили тогда только на «Спартаке», но позже «Лужники» свой первый тест тоже сдали.

А вот остальные семь арен пока только готовятся принять дебютные встречи. На днях в Сочи председатель и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил:

— Никаких тревожных настроений по остальным аренам нет. Есть детали, которые требуют доработок, но это нормально. У ФИФА есть особые требования, и это тоже объяснимо. Конечно, вызывает определенные эмоции задержка строительства стадиона в Самаре, но отставание компенсируется. Мы видим, какими темпами ведутся работы, и у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан.

Итак, за три с небольшим месяца до старта предлагаем пробежаться по каждому из этих стадионов.

ВОЛГОГРАД

Источник: AFP 2018

Вместимость: 45 тысяч зрителей.

Когда начали строить: начало 2015 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го*: 16,5 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 17 миллиардов рублей.

Тестовые матчи: «Ротор» — «Луч-Энергия» (21 марта), «Ротор» — «Крылья Советов» (2 апреля), финал Кубка России (предварительно 9 мая, дата может быть изменена из-за требований полиции).

Болевые точки: главной сложностью при строительстве стала необходимость работ по укреплению 3 километров правого берега Волги. По сравнению с изначальными планами стоимость проекта возросла более чем в полтора раза.

Готовность за 100 дней до турнира: строительные работы завершены. В настоящее время на территории продолжаются работы по устройству асфальтового покрытия, кабельной системы и наружного освещения.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Источник: AFP 2018

Вместимость: 35 696 зрителей (после чемпионата мира снизится до 25 тысяч).

Когда начали строить: октябрь 2015 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 5 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 12,7 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Урал» — «Рубин» (1 апреля), «Урал» — «Спартак» (15 апреля), «Урал» — «Амкар» (6 мая).

Болевые точки: много шума вызвала временная трибуна, дизайн которой бросается в глаза на фоне остальной части стадиона и сохраненного фасада светской эпохи. Однако те, кто был на обновленной арене лично, уверяют: видимость со всех мест отличная.

Готовность за 100 дней до турнира: 28 февраля арена была введена в эксплуатацию.

КАЛИНИНГРАД

Источник: AFP 2018

Вместимость: 35 тысяч зрителей (после чемпионата мира снизится до 25 тысяч).

Когда начали строить: сентябрь 2015 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 15 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 17,8 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Балтика» — «Крылья Советов» (11 апреля), «Балтика» — «Химки» (21 апреля), «Балтика» — «Тюмень» (12 мая). Запланированный ранее на 22 марта матч «Балтика» — «Шальке» не состоится из-за рекомендаций Министерства спорта РФ поберечь газон.

Болевые точки: проект стадиона в Калининграде сдали на экспертизу последним, так как компания, готовившая документацию, обанкротилась. Впрочем, арену успели построить в срок. А вот с территорией вокруг по-прежнему есть проблемы: в дождливые дни ее подтапливает.

Готовность за 100 дней до турнира: ожидается, что разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона будет получено 14 марта.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Источник: AFP 2018

Вместимость: 45 тысяч зрителей (после чемпионата мира снизится до 35 тысяч).

Когда начали строить: март 2015 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 17 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 17,9 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Олимпиец — «Зенит-2» (15 апреля), «Олимпиец» — «Ротор» (28 апреля), «Олимпиец» — «Луч-Энергия» (6 мая).

Болевые точки: у многих были сомнения, что до чемпионата мира успеют ввести в эксплуатацию станцию метро «Стрелка», расположенную рядом со стадионом, но по последним данным в марте, по новому участку пройдет первый пробный поезд.

Готовность за 100 дней до турнира: в середине февраля было объявлено о завершении основных строительно-монтажных работ на стадионе.

РОСТОВ-НА ДОНУ

Источник: Reuters

Вместимость: 45 тысяч зрителей.

Когда начали строить: январь 2015 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 20,2 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 18,7 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (15 апреля), «Ростов» — «Тосно» (29 апреля), «Ростов» — «Урал» (13 мая).

Болевые точки: пожалуй, самый беспроблемный из стадионов. Стройка шла с опережением графика, остальным городам ее приводили в пример.

Готовность за 100 дней до турнира: идет пуско-наладка системы арены. готовность стадиона составляет 95,5%.

САРАНСК

Источник: AFP 2018

Вместимость: 44 149 зрителей (после чемпионата мира снизится до 30 тысяч).

Когда начали строить: 2010 год.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 16,5 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: 15,8 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Мордовия» — «Зенит-Ижевск» (21 апреля), «Мордовия» — КАМАЗ (4 мая), «Мордовия» — «Сызрань-2003» (16 мая).

Болевые точки: изначально планировалось закончить строительство стадиона еще в 2012 году, но не сложилось.

Готовность за 100 дней до старта турнира: в конце февраля была завершена установка кресел.

САМАРА

Источник: AFP 2018

Вместимость: 45 тысяч зрителей.

Когда начали строить: лето 2014 года.

Стоил по данным на декабрь 2014-го: 13,4 миллиарда рублей.

Стоит сегодня: более 18 миллиарда рублей.

Тестовые матчи: «Крылья Советов» — «Факел» (28 апреля), «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая), «Крылья Советов» — «Мордовия» (11 мая).

Болевые точки: стройка самарского стадиона сильно отставала от графика. «Нам предстоит проделать колоссальную работу — одну треть от общего объема за эти месяцы. То есть фактически за четыре года было сделано две трети», — говорил в декабре временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.