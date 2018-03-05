Команды ЧМ просят власти Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

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«В рамках обращения от оргкомитета [чемпионата мира] в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз», — сказал Климов.

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Он добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в городе Павловск, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске; все эти города входят в состав Санкт- Петербурга.

«Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений… В настоящее высота ограждений составляет два метра», — отметил он, добавив, что других дополнительных требований от команд не поступало.