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14:56 (мск), источник: ТАСС

Команды ЧМ просят власти Петербурга оградить тренировочные базы шестиметровым забором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов.

Источник: Reuters

«В рамках обращения от оргкомитета [чемпионата мира] в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз», — сказал Климов.

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Он добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в городе Павловск, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске; все эти города входят в состав Санкт- Петербурга.

«Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений… В настоящее высота ограждений составляет два метра», — отметил он, добавив, что других дополнительных требований от команд не поступало.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.

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