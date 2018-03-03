Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

132-е заседание ИФАБ войдет в историю футбола. Совет, единственный орган, уполномоченный вносить изменения и уточнения в правила игры, узаконил использование видеоповторов. Представители ФИФА, а также футбольных ассоциаций Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии единогласно проголосовали за это решение.

До этого на протяжении двух лет применение видеоповторов проходило в тестовом режиме в разных турнирах в разных странах. В частности, видеоассистенты арбитров (ВАР) работали в каждой игре чемпионатов Германии и Италии, а также на матчах Кубка Англии.

Подчеркну: ИФАБ разрешил использовать ВАР, но не обязал. Есть желание, финансовые возможности — пожалуйста, применяйте видеоповторы в чемпионате вашей страны. Равно как и давно разрешенные системы определения взятия ворот. Нет денег, недостаточно судей — ждите, пока ситуация улучшится.

ВАР НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2018

Фактически сегодняшнее решение дает зеленый свет использованию ВАР на чемпионате мира в России. Де-юре его оформит совет ФИФА, чье заседание пройдет в середине марта.

Но уже сейчас ясно, что видеоарбитры летом приедут в нашу страну и будут работать на каждой игре мирового первенства. На матчи им ездить не придется — для ВАР будет организован специальный центр в Москве.

НЕДОСТАТКИ

В играх чемпионатов Германии и Италии, на матчах Кубка Англии и Кубка конфедераций хватало скандалов, вызванных решениями, которые принимались после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов. Они были как технического характера, так и идеологического.

Технические недостатки — отсутствие связи ВАР с арбитром, сбои в программе, дающей возможность чертить линию офсайда.

Идеологические — непонимание или неприятие вердикта ВАР, неоднозначные трактовки правил игры, использование ВАР в ситуациях, когда нет очевидной ошибки судьи.

Зачастую болельщики (на стадионе и/или у телеэкранов) не понимают, почему ВАР и арбитр принимают то или иное решение. Не хватает разъяснений (в том числе на табло стадиона и телеэкране).

Кроме того, на практике невозможно достичь на 100 процентов одинаковой трактовки правил разными арбитрами. Очевидно, что и в дальнейшем будут возникать ситуации, когда применение ВАР приведет к конфликту или скандалу.

УЕФА И БЛАТТЕР ПРОТИВ

У ВАР много оппонентов. И Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и экс-президент ФИФА Зепп Блаттер фактически против использования видеоповторов.

Оговорюсь — не вообще против, а против спешки, против узаконивания «сырого» и не проработанного до конца эксперимента.

УЕФА не собирается использовать ВАР в своих турнирах — в обозримом будущем. Лига чемпионов — дорогой продукт, соревнование с именем. И президент УЕФА Александер Чеферин не готов идти на риск, вводя видеоповторы. Возможно, через пару-тройку сезонов ситуация изменится.

РОССИЯ

У нас поставлена цель — подготовить введение ВАР в премьер-лиге к старту сезона-2018/19. Цель поставлена, но для ее выполнения сделано очень мало.

Осталось четыре с лишним месяца, а пока кроме слов на практике существуют только оборудование и технология, закупленные «Краснодаром» для своего стадиона. И назначен ответственный за проект — представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.

И все. Нет ни бюджета, ни четкой программы действий (по месяцам, неделям и дням), ни определенной группы людей (экспертов, судей, специалистов и т. д. ), которые занимались бы проектом.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАМЕНА

Кроме того, ИФАБ внес в правила игры поправку, касающуюся возможности производить четвертую замену в дополнительное время. Этот эксперимент так же, как и ВАР, проходил на протяжении последних двух лет, и теперь узаконен.