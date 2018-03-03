Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцев в Сети рассмешило новейшее российское оружие Путина
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации» США
Максим Галкин показал, как его дочь выглядела в полтора года
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла2
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Суонси4
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Малага
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Герта0
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург0
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург0
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф1
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Байер2
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Болонья0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
Амкар0
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал0
Жирона2
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА1
Урал0
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России
IFAB включил в футбольные правила четвёртую замену
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
17Все медалисты сборной России
8Все золото Пхенчхана. 24 февраля
17:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Видеоповторы узаконены. 3 марта войдет в историю футбола

Сегодня Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения в правила игры, узаконив применение видеоарбитров.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

132-е заседание ИФАБ войдет в историю футбола. Совет, единственный орган, уполномоченный вносить изменения и уточнения в правила игры, узаконил использование видеоповторов. Представители ФИФА, а также футбольных ассоциаций Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии единогласно проголосовали за это решение.

До этого на протяжении двух лет применение видеоповторов проходило в тестовом режиме в разных турнирах в разных странах. В частности, видеоассистенты арбитров (ВАР) работали в каждой игре чемпионатов Германии и Италии, а также на матчах Кубка Англии.

Подчеркну: ИФАБ разрешил использовать ВАР, но не обязал. Есть желание, финансовые возможности — пожалуйста, применяйте видеоповторы в чемпионате вашей страны. Равно как и давно разрешенные системы определения взятия ворот. Нет денег, недостаточно судей — ждите, пока ситуация улучшится.

ВАР НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-2018

Фактически сегодняшнее решение дает зеленый свет использованию ВАР на чемпионате мира в России. Де-юре его оформит совет ФИФА, чье заседание пройдет в середине марта.

Но уже сейчас ясно, что видеоарбитры летом приедут в нашу страну и будут работать на каждой игре мирового первенства. На матчи им ездить не придется — для ВАР будет организован специальный центр в Москве.

НЕДОСТАТКИ

В играх чемпионатов Германии и Италии, на матчах Кубка Англии и Кубка конфедераций хватало скандалов, вызванных решениями, которые принимались после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов. Они были как технического характера, так и идеологического.

Технические недостатки — отсутствие связи ВАР с арбитром, сбои в программе, дающей возможность чертить линию офсайда.

Идеологические — непонимание или неприятие вердикта ВАР, неоднозначные трактовки правил игры, использование ВАР в ситуациях, когда нет очевидной ошибки судьи.

Зачастую болельщики (на стадионе и/или у телеэкранов) не понимают, почему ВАР и арбитр принимают то или иное решение. Не хватает разъяснений (в том числе на табло стадиона и телеэкране).

Кроме того, на практике невозможно достичь на 100 процентов одинаковой трактовки правил разными арбитрами. Очевидно, что и в дальнейшем будут возникать ситуации, когда применение ВАР приведет к конфликту или скандалу.

УЕФА И БЛАТТЕР ПРОТИВ

У ВАР много оппонентов. И Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и экс-президент ФИФА Зепп Блаттер фактически против использования видеоповторов.

Оговорюсь — не вообще против, а против спешки, против узаконивания «сырого» и не проработанного до конца эксперимента.

УЕФА не собирается использовать ВАР в своих турнирах — в обозримом будущем. Лига чемпионов — дорогой продукт, соревнование с именем. И президент УЕФА Александер Чеферин не готов идти на риск, вводя видеоповторы. Возможно, через пару-тройку сезонов ситуация изменится.

РОССИЯ

У нас поставлена цель — подготовить введение ВАР в премьер-лиге к старту сезона-2018/19. Цель поставлена, но для ее выполнения сделано очень мало.

Осталось четыре с лишним месяца, а пока кроме слов на практике существуют только оборудование и технология, закупленные «Краснодаром» для своего стадиона. И назначен ответственный за проект — представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.

И все. Нет ни бюджета, ни четкой программы действий (по месяцам, неделям и дням), ни определенной группы людей (экспертов, судей, специалистов и т. д.), которые занимались бы проектом.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАМЕНА

Кроме того, ИФАБ внес в правила игры поправку, касающуюся возможности производить четвертую замену в дополнительное время. Этот эксперимент так же, как и ВАР, проходил на протяжении последних двух лет, и теперь узаконен.

По всей видимости, совет ФИФА разрешит производить четвертую замену и на ЧМ-2018 — в дополнительное время матчей на вылет.

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России
IFAB включил в футбольные правила четвёртую замену
Армейский стандарт. ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал»
Манчини назвал «катастрофой» судейство в матче с «Амкаром»
Шипулин и Гараничев вошли в состав сборной России в Контиолахти
Массимо Каррера: Мы не хотели играть в Самаре? Это ложь
Шатов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
Спорт-Экспресс
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь