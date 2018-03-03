IFAB одобрил использование системы видеопомощи арбитрам

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Ранее Инфантино неоднократно высказывал уверенность, что система будет использована на чемпионате в России. Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок в январе заявил, что организация уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.

Как прошло тестирование системы VAR

IFAB признал результаты эксперимента с использованием системы VAR положительными и обнадеживающими. Согласно отчету, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных встречах, но так как такие игры не сравнимы с соревновательными, то результаты использования VAR в них не включены в отчет.

В 56,9% случаев судьи прибегают к видеоповторам в спорных ситуациях, связанных с голами или назначением / неназначением пенальти, а в 42,3% случаев — с показом красной карточки футболисту. В среднем VAR используется пять раз за матч, но большинство из этих случаев проводятся без остановки игры. В среднем на один просмотр видеоповтора тратится 20 секунд, большая часть использования VAR проводится быстро, пока игра продолжается, или в обычную паузу в матче, например, празднование гола, поэтому не влияют на течение игры.