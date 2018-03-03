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15:59 (мск), источник: ТАСС

IFAB одобрил использование системы видеопомощи арбитрам

ЦЮРИХ /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей. Такое решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB, ответственного за изменения правил игры, под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Reuters

Ранее Инфантино неоднократно высказывал уверенность, что система будет использована на чемпионате в России. Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок в январе заявил, что организация уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России.

Как прошло тестирование системы VAR

IFAB признал результаты эксперимента с использованием системы VAR положительными и обнадеживающими. Согласно отчету, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных встречах, но так как такие игры не сравнимы с соревновательными, то результаты использования VAR в них не включены в отчет.

В 56,9% случаев судьи прибегают к видеоповторам в спорных ситуациях, связанных с голами или назначением / неназначением пенальти, а в 42,3% случаев — с показом красной карточки футболисту. В среднем VAR используется пять раз за матч, но большинство из этих случаев проводятся без остановки игры. В среднем на один просмотр видеоповтора тратится 20 секунд, большая часть использования VAR проводится быстро, пока игра продолжается, или в обычную паузу в матче, например, празднование гола, поэтому не влияют на течение игры.

В 93% случаев видеоповтор подтверждает решение судьи, принятое на поле. А точность решения с помощью VAR достигает 98,9% (стопроцентной точности невозможно достигнуть в связи с человеческим фактором). Определяющее влияние видеоповторы оказывали в 8% матчей, а в 24% матчей система помогла изменить изначально неверное решение арбитра. При этом в 68,8% матчей судьи не прибегали к использованию VAR, и только в 5,2% матчей арбитры использовали систему более одного раза.

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