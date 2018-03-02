«Русский дом» в Берлине выдал первый в Германии паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу

Его обладателем стал житель немецкой столицы Кристоф Ладвайн. В мероприятии принимали участие вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнер Кох, руководитель Берлинского футбольного союза Бернд Шульц, посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Футбол связывает всех людей вне зависимости от их вероисповедания, мировоззрения или культуры», — сказал Кох журналистам. Он уже был участником немецкой делегации во время Кубка конфедераций, который прошел в России прошлым летом, он имел возможность познакомиться со страной. «Тогда я понял, что мы многого не знаем о вашей стране, — отметил вице-президент DFB. — Думаю, что футбол поможет нам сблизиться, я убежден, что вы все отлично организуете, вы это уже доказали во время Кубка конфедераций».

Перед чемпионатом мира в стенах РДНК был организован «Дом болельщика», именно там будут выдаваться паспорта, проходить тематические мероприятия, а во время мирового первенства, возможно, транслироваться матчи. Глава Берлинского футбольного союза выразил надежду, что туда смогут приходить и болельщики сборной ФРГ, у которых не получится поехать в Россию.

Житель Берлина Кристоф Ладвайн, который получил свой FAN ID из рук российского посла, рассказал журналистам, что в России уже был. «Мне довелось посетить Санкт-Петербург», — сказал он. По его словам, он уже зарезервировал билеты на три матча ЧМ-2018, немецкая сборная сыграет в Москве, Сочи и Казани. «Может, если Германия пройдет дальше, я смогу посетить и другие города, например, Нижний Новгород», — поделился планами Ладвайн.

Паспорт болельщика получить, по его словам, было несложно. «Я просто зашел в интернет, ввел данные о себе, это заняло 5−10 минут», — отметил житель Берлина. В оставшееся до турнира время он собирается выучить хотя бы основные фразы на русском языке. Пока что он, по собственному признанию, может сказать только одно предложение — «Я не понимаю».

Зачем нужен паспорт болельщика

Паспорт болельщика понадобится каждому, кто захочет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Эта именная карта оформляется для конкретного зрителя и обязательна для всех посетителей матчей, получать ее должны и жители России. Для иностранцев паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд. FAN ID достаточно оформить один раз и посещать с ним все матчи чемпионата мира, на которые у зрителя есть билет.