Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - СМИ
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Лолита прогулялась босиком по снегу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
1.03
Лас-Пальмас1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
1.03
Алавес1
Леванте0
Все события
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Гризманн против Месси: анонс матчей выходных в Европе
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
15:45 (мск), источник: ТАСС

«Русский дом» в Берлине выдал первый в Германии паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Церемония вручения первого в Германии паспорта болельщика (FAN ID) для посещения матчей чемпионата мира — 2018 по футболу состоялась в пятницу в Российском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине.

Его обладателем стал житель немецкой столицы Кристоф Ладвайн. В мероприятии принимали участие вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнер Кох, руководитель Берлинского футбольного союза Бернд Шульц, посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Футбол связывает всех людей вне зависимости от их вероисповедания, мировоззрения или культуры», — сказал Кох журналистам. Он уже был участником немецкой делегации во время Кубка конфедераций, который прошел в России прошлым летом, он имел возможность познакомиться со страной. «Тогда я понял, что мы многого не знаем о вашей стране, — отметил вице-президент DFB. — Думаю, что футбол поможет нам сблизиться, я убежден, что вы все отлично организуете, вы это уже доказали во время Кубка конфедераций».

Перед чемпионатом мира в стенах РДНК был организован «Дом болельщика», именно там будут выдаваться паспорта, проходить тематические мероприятия, а во время мирового первенства, возможно, транслироваться матчи. Глава Берлинского футбольного союза выразил надежду, что туда смогут приходить и болельщики сборной ФРГ, у которых не получится поехать в Россию.

Житель Берлина Кристоф Ладвайн, который получил свой FAN ID из рук российского посла, рассказал журналистам, что в России уже был. «Мне довелось посетить Санкт-Петербург», — сказал он. По его словам, он уже зарезервировал билеты на три матча ЧМ-2018, немецкая сборная сыграет в Москве, Сочи и Казани. «Может, если Германия пройдет дальше, я смогу посетить и другие города, например, Нижний Новгород», — поделился планами Ладвайн.

Паспорт болельщика получить, по его словам, было несложно. «Я просто зашел в интернет, ввел данные о себе, это заняло 5−10 минут», — отметил житель Берлина. В оставшееся до турнира время он собирается выучить хотя бы основные фразы на русском языке. Пока что он, по собственному признанию, может сказать только одно предложение — «Я не понимаю».

Зачем нужен паспорт болельщика

Паспорт болельщика понадобится каждому, кто захочет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Эта именная карта оформляется для конкретного зрителя и обязательна для всех посетителей матчей, получать ее должны и жители России. Для иностранцев паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд. FAN ID достаточно оформить один раз и посещать с ним все матчи чемпионата мира, на которые у зрителя есть билет.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут 11 городов.

 Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой
Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина
Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
СМИ: Российские болельщики отправились на ОИ за 100 000 рублей
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Зима продолжается. Где следить за героями Пхенчхана
Российский лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира
Итоги регулярки КХЛ: «Динамо» и «Сибирь» без Гагарина
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь