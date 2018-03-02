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14:03 (мск), источник: ТАСС

Гуськов: Ростов-на-Дону на 95% готов к проведению чемпионата мира по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Ростовская область на 95% готова принимать команды и гостей, которые приедут в регион на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор региона Игорь Гуськов.

В пятницу делегации Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета чемпионата мира «Россия-2018» проверили готовность «Ростов-Арены» к чемпионату мира. В субботу в рамках второго этапа заключительного инспекционного визита представители организаций посетят «Казань-Арену».

«Правительство Ростовской области и администрация города провели огромную работу по подготовке к чемпионату мира по футболу. На сегодняшний день на 95 процентов выполнена программа по подготовке, работы по транспортной, инженерной инфраструктурам, гостиничному комплексу завершены в полном объеме. Только четыре объекта — стадион и три тренировочные площадки — находятся в завершающейся стадии. Таким образом, Ростов-на-Дону готов к проведению чемпионата мира, все замечания ФИФА мы постараемся устранить в кратчайшие сроки», — сказал Гуськов.

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По его словам, местным властям помогает опыт, приобретенный четыре года назад, когда чемпионат мира проводила Бразилия. «На тот опыт, который имели возможность там приобрести, мы в полной мере ответим гостеприимством и доброжелательностью. Официальная бразильская делегация неделю назад присутствовала в Ростове-на-Дону: мы показали им гостиницы, тренировочные площадки и “Ростов-Арену”, они остались довольны и теперь с нетерпением ждут первого матча. Вся инфраструктура гостеприимства, гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал готовы принимать гостей, нами создан центр гостеприимства, подготовили специалистов, чтобы вы чувствовали себя комфортно», — отметил вице-губернатор.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня) в рамках группового этапа турнира, а также встречу 1/8 финала чемпионата.

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