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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной Бразилии: Неймар сможет сыграть в стартовом матче ЧМ-2018

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тренер по физподготовке сборной Бразилии по футболу Фабио Махсереджан заверил, что нападающий Неймар успеет завершить курс реабилитации после травмы и вернуться в строй к первому матчу команды на чемпионате мира-2018 в России.

Источник: Reuters

«Я уверен в этом (что футболист сможет сыграть в стартовом матче мундиаля), — сказал Махсереджан, которого цитирует Рейтер. — Я могу вас заверить, что у него достаточно времени, чтобы восстановиться к игре. После операции его физические кондиции изменятся. С точки зрения физиологии он будет в хорошей форме; проблем с психологией также быть не должно».

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Пентакампеоны начнут выступление на чемпионате мира матчем с командой Швейцарии 17 июня.

Форвард получил повреждение 25 февраля в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Медицинское обследование выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Футболисту предстоит операция; по словам доктора Родриго Ласмара, восстановление Неймара составит от 2,5 до 3 месяцев. В текущем сезоне бразилец забил 29 голов в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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