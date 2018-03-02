Тренер сборной Бразилии: Неймар сможет сыграть в стартовом матче ЧМ-2018

«Я уверен в этом (что футболист сможет сыграть в стартовом матче мундиаля), — сказал Махсереджан, которого цитирует Рейтер. — Я могу вас заверить, что у него достаточно времени, чтобы восстановиться к игре. После операции его физические кондиции изменятся. С точки зрения физиологии он будет в хорошей форме; проблем с психологией также быть не должно».