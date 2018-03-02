Германия: to Russia with Low

Источник: AFP 2018

ГЕРМАНИЯ

Место в рейтинге ФИФА: 1-е (на 15.02.2018)

Главный тренер: Йоахим ЛЕВ

Капитан: Мануэль НОЙЕР

Главные звезды: Томас МЮЛЛЕР, Мануэль НОЙЕР, Джошуа КИММИХ.

ТРЕНЕР

Йоахим Лев принял немецкую сборную после домашнего для нее ЧМ-2006, где хозяева заняли третье место. С тех пор уже более десяти лет Германия Лева, безболезненно переживая смены поколений, уверенно держится в тройке-четверке сильнейших сборных планеты, стабильно добираясь как минимум до полуфинала на каждом из крупных турниров — три бронзы (ЧЕ-2012 и 2016, ЧМ-2010), серебро ЧЕ-2008 и, наконец, золото ЧМ-2014. Контракт немца с Германским футбольным союзом действует до 2020 года, но сам Лев не раз отмечал, что после российского чемпионата мира не прочь попробовать себя в клубном футболе, — вполне возможно, это его последний большой турнир с национальной командой.

Леву — 58, но он смело идет в ногу со временем: его нынешняя сборная Германии не только невероятно молодая, но и самая технологичная. Пожалуй, это единственная футбольная команда в мире, для которой создали собственное приложение. Говорят, его разработали еще для ЧМ-2014; теперь оно есть в смартфоне каждого игрока.

Чудо-приложение умеет почти все: там можно найти расписание тренировок, информацию о том, какой сегодня дресс-код, и зайти в командный чат. Однако главная его функция — тактическая подготовка к матчам. Целая бригада специалистов до мельчайших подробностей разбирает действия соперников, а потом нужная информация оказывается прямо в телефонах футболистов.

ЗВЕЗДЫ

За четыре года, прошедшие после победы в Бразилии, выросло такое талантливое поколение немцев, что выделить одну-две звезды в составе сборной Лева практически невозможно. По-прежнему держит высокую планку лучший бомбардир команды на последних двух чемпионатах мира (по пять мячей) Томас Мюллер, пять раз отличившийся и в нынешнем отборочном цикле. Еще один представитель «Баварии» — 22-летний Джошуа Киммих стал единственным футболистом, который провел полностью все десять отборочных встреч Германии в группе С. Более того, минувшей осенью Киммих повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, без замен отыграв за сборную в 21 матче подряд. Большие надежды возлагаются на 21-летнего Тимо Вернера, автора трех мячей на Кубке конфедераций-2017 из «Лейпцига» — соперника «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы.

ТАКТИКА

Немцы еще год назад, во время Кубка конфедераций, дали понять, что состав у них почти безразмерный. Лев привез в Россию, по сути, молодежку, взяв с собой лишь трех действующих чемпионов мира, и Германия с ходу выиграла трофей. В десяти матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 главный тренер и вовсе задействовал 36 (!) футболистов — 33 полевых игрока и трех вратарей. Для сравнения: за сборную Англии выступали 26 человек, за Испанию и Францию — по 28. Например, во встрече с Сан-Марино Лев выпустил на поле 11 игроков из 11 разных клубов — такого в истории немецкой команды не было с 1960 года. Главная головная боль тренера на сегодня — как уместить всех кандидатов в заявку на чемпионат мира. Их у немцев на четыре состава, а в Россию можно взять только 23 игрока.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Сборная Германии достойна многотомной документальной повести. Имея желание взяться за фундаментальный труд, не имею возможности идею материализовать. Ограниченный временем и, что важно, газетным пространством, способен разве что обрушить на читателей бурные цифровые потоки, предварив их небольшой по объему биографической справкой — визиткой.

Сборная Германии (ФРГ) — вторая (после Бразилии) по посещаемости финальных турниров чемпионатов мира. Из двадцати состоявшихся «прогуляла» лишь два: в 1930-м присоединилась к большой группе европейских отказников, не пожелавших совершать многодневное морское путешествие в столицу Уругвая Монтевидео. Через двадцать лет не видели немцев и в другой южноамериканской стране — Бразилии, но по иной причине. Германский футбольный союз, исключенный после поражения страны во Второй мировой войне из ФИФА, проходил тяжелый и унизительный процесс восстановления в правах. Завершенный в 1950 году, он не позволил сборной Западной Германии (ФРГ) участвовать в отборочных соревнованиях к ЧМ-1950.

Первый же послевоенный выход на мировую арену ознаменовался триумфом. С тех пор немцы неизменно посещали всемирные футбольные форумы и «намыли» четыре комплекта золотых медалей. Больше только у бразильцев — пять. Зато по числу полученных наград Германия самая на планете богатая — 12: по четыре первых, вторых и третьих мест.

Нет равных немцам и по производству хет-триков как в командном (семь), так и в индивидуальном зачете. В 1970-м Герд Мюллер дважды исполнил «трюк со шляпой» в течение трех дней. Только аргентинец Габриэль Батистута повторил футбольное ультра-си, но, в отличие от Герда, растянул удовольствие на четыре года: первый сделал в 1994 году, второй — в 1998-м. Сохраняя верность мною же установленной традиции, перечислю все семь немецких «трюков» в хронологической последовательности.

220 мячей — плод коллективных усилий 74 своих футболистов. Еще четыре в немецкую копилку добавили дети разных народов: швейцарец Лертшер, португалец Пети и два югослава — Хорват и Михайлович.

В составе Германии — два мировых рекордсмена по бомбардирской части. Герд Мюллер в течение одного турнира (в 1970-м) забил десять мячей. Эта вершина по сей день остается непокоренной. Долго лидировал Герд и по валу. Его достижение (14 голов в финальных турнирах) превзошел через 32 года именитый бразилец Роналдо. В 2006 году Зубастик забил 15-й гол. Спустя восемь лет вернул рекорд на родину Мирослав Клозе. Теперь он с 16 голами возглавляет мировой бомбардирский реестр.

Клозе, как вы успели заметить, внес весомый вклад в самую крупную немецкую победу (8:0 над Саудовской Аравией) на мировых турнирах. Но самым выдающимся успехом в отдельно взятом матче я назвал бы разгром бразильцев на их же территории — 7:1 Случился он 9 июля 2014 года в Белу-Оризонти. А самое унизительное поражение команде ФРГ нанес 20 июня 1954 года в Базеле венгерский дрим-тим — 8:3. В год, когда немцы получили первое золото.

Прелюбопытнейший факт: чемпионы мира-1954, то есть немцы, показали второй результат в истории мировых первенств по мячам забитым — 25 (рекорд на том же турнире установили венгры — 27) и один из худших по пропущенным — 14. Так много золотые медалисты не пропускали, максимум — семь (Бразилия в 1970-м). Наи­большая пропускная способность — у сборной Кореи. В том же 1954-м в их воротах побывало 16 мячей, всего на два больше, нежели у чемпионов мира! Яркая иллюстрация к серии «очевидное — невероятное».

Раз уж речь зашла о высших мировых достижениях, кузницей мировых рекордов стал уже не раз упомянутый ЧМ-1954 в Швейцарии. На футбольных полях этой прекрасной миролюбивой страны 16 участников турнира установили коллективный рекорд из категории неувядаемых, вечных — в среднем в каждом матче забивали по 5,4 мяча!

Еще одно высшее индивидуальное достижение принадлежит немцу — Лотару Маттеусу: сыграв в финальных турнирах 25 матчей, он возглавляет интернациональный отряд «гвардейцев».

О голах «скамейки» распространяться не стал бы (результат заурядный — 15 мячей, или 9,74 процента), если б не одно обстоятельство, точнее, последний, 15-й гол немецких запасных. Он-то и стал самым ценным в истории мировых первенств. На исходе основного времени финала ЧМ-2014 Германия — Аргентина при нулевом счете екнуло трепетное сердце тренера Йоахима Лева, что-то ему подсказало. Возможно, то был знак сверху. Повинуясь ему, герр Лев на исходе 88-й минуты снял с игры одного из героев сегодняшнего повествования Клозе и выпустил на поле Марио Гетце. Он и решил исход турнира. Гол «лавочника» Марио на 113-й минуте стал единственным в матче — победным, золотым!

В финальных поединках до Гетце забивали всего три резервиста: голландец Наннинга (1978), итальянец Альтобелли (1982) и соотечественник Марио Руди Феллер (1986). Однако ни один из этих трех мячей существенного влияния на исход матчей не оказал. Так что гол Гетце стал в истории чемпионатов мира самым ценным из забитых запасными — буквально на вес золота.

Завершаю обязательную программу коротким рассказом об «отцах» и «детях». Самый возрастной — Фриц Вальтер. Последний матч на ЧМ сыграл в 1958-м против хозяев турнира шведов (1:3), будучи в «перезрелом» возрасте — 37 лет 7 месяцев и 24 дня. Самый молодой — Карл-Хайнц Шнеллингер. Дебютировал в мировых турнирах в том же году в игре с чехословаками (2:2) в 19 лет 2 месяца и 11 дней.