Германия: to Russia with Low
Начинаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе F. Немцы, для которых турнир станет уже 19-м, — одни из главных претендентов на золото.
Начинаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе F. Немцы, для которых турнир станет уже 19-м, — одни из главных претендентов на золото.
ГЕРМАНИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 1-е (на 15.02.2018)
Главный тренер: Йоахим ЛЕВ
Капитан: Мануэль НОЙЕР
Главные звезды: Томас МЮЛЛЕР, Мануэль НОЙЕР, Джошуа КИММИХ.
ТРЕНЕР
Йоахим Лев принял немецкую сборную после домашнего для нее ЧМ-2006, где хозяева заняли третье место. С тех пор уже более десяти лет Германия Лева, безболезненно переживая смены поколений, уверенно держится в
Леву — 58, но он смело идет в ногу со временем: его нынешняя сборная Германии не только невероятно молодая, но и самая технологичная. Пожалуй, это единственная футбольная команда в мире, для которой создали собственное приложение. Говорят, его разработали еще для ЧМ-2014; теперь оно есть в смартфоне каждого игрока.
ЗВЕЗДЫ
За четыре года, прошедшие после победы в Бразилии, выросло такое талантливое поколение немцев, что выделить
ТАКТИКА
Немцы еще год назад, во время Кубка конфедераций, дали понять, что состав у них почти безразмерный. Лев привез в Россию, по сути, молодежку, взяв с собой лишь трех действующих чемпионов мира, и Германия с ходу выиграла трофей. В десяти матчах отборочного цикла к ЧМ-2018 главный тренер и вовсе задействовал 36 (!) футболистов — 33 полевых игрока и трех вратарей. Для сравнения: за сборную Англии выступали 26 человек, за Испанию и Францию — по 28. Например, во встрече с
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Сборная Германии достойна многотомной документальной повести. Имея желание взяться за фундаментальный труд, не имею возможности идею материализовать. Ограниченный временем и, что важно, газетным пространством, способен разве что обрушить на читателей бурные цифровые потоки, предварив их небольшой по объему биографической справкой — визиткой.
Сборная Германии (ФРГ) — вторая (после Бразилии) по посещаемости финальных турниров чемпионатов мира. Из двадцати состоявшихся «прогуляла» лишь два: в 1930-м присоединилась к большой группе европейских отказников, не пожелавших совершать многодневное морское путешествие в столицу Уругвая Монтевидео. Через двадцать лет не видели немцев и в другой южноамериканской стране — Бразилии, но по иной причине. Германский футбольный союз, исключенный после поражения страны во Второй мировой войне из ФИФА, проходил тяжелый и унизительный процесс восстановления в правах. Завершенный в 1950 году, он не позволил сборной Западной Германии (ФРГ) участвовать в отборочных соревнованиях к ЧМ-1950.
Первый же послевоенный выход на мировую арену ознаменовался триумфом. С тех пор немцы неизменно посещали всемирные футбольные форумы и «намыли» четыре комплекта золотых медалей. Больше только у бразильцев — пять. Зато по числу полученных наград Германия самая на планете богатая — 12: по четыре первых, вторых и третьих мест.
Нет равных немцам и по производству
220 мячей — плод коллективных усилий 74 своих футболистов. Еще четыре в немецкую копилку добавили дети разных народов: швейцарец Лертшер, португалец Пети и два югослава — Хорват и Михайлович.
В составе Германии — два мировых рекордсмена по бомбардирской части. Герд Мюллер в течение одного турнира (в 1970-м) забил десять мячей. Эта вершина по сей день остается непокоренной. Долго лидировал Герд и по валу. Его достижение (14 голов в финальных турнирах) превзошел через 32 года именитый бразилец Роналдо. В 2006 году Зубастик забил 15-й гол. Спустя восемь лет вернул рекорд на родину Мирослав Клозе. Теперь он с 16 голами возглавляет мировой бомбардирский реестр.
Клозе, как вы успели заметить, внес весомый вклад в самую крупную немецкую победу (8:0 над Саудовской Аравией) на мировых турнирах. Но самым выдающимся успехом в отдельно взятом матче я назвал бы разгром бразильцев на их же территории — 7:1 Случился он 9 июля 2014 года в
Прелюбопытнейший факт: чемпионы мира-1954, то есть немцы, показали второй результат в истории мировых первенств по мячам забитым — 25 (рекорд на том же турнире установили венгры — 27) и один из худших по пропущенным — 14. Так много золотые медалисты не пропускали, максимум — семь (Бразилия в 1970-м). Наибольшая пропускная способность — у сборной Кореи. В том же 1954-м в их воротах побывало 16 мячей, всего на два больше, нежели у чемпионов мира! Яркая иллюстрация к серии «очевидное — невероятное».
Раз уж речь зашла о высших мировых достижениях, кузницей мировых рекордов стал уже не раз упомянутый ЧМ-1954 в Швейцарии. На футбольных полях этой прекрасной миролюбивой страны 16 участников турнира установили коллективный рекорд из категории неувядаемых, вечных — в среднем в каждом матче забивали по 5,4 мяча!
Еще одно высшее индивидуальное достижение принадлежит немцу — Лотару Маттеусу: сыграв в финальных турнирах 25 матчей, он возглавляет интернациональный отряд «гвардейцев».
О голах «скамейки» распространяться не стал бы (результат заурядный — 15 мячей, или 9,74 процента), если б не одно обстоятельство, точнее, последний, 15-й гол немецких запасных.
В финальных поединках до Гетце забивали всего три резервиста: голландец Наннинга (1978), итальянец Альтобелли (1982) и соотечественник Марио Руди Феллер (1986). Однако ни один из этих трех мячей существенного влияния на исход матчей не оказал. Так что гол Гетце стал в истории чемпионатов мира самым ценным из забитых запасными — буквально на вес золота.
Завершаю обязательную программу коротким рассказом об «отцах» и «детях». Самый возрастной — Фриц Вальтер. Последний матч на ЧМ сыграл в 1958-м против хозяев турнира шведов (1:3), будучи в «перезрелом» возрасте — 37 лет 7 месяцев и 24 дня. Самый молодой —
Не сказал и сотой доли того, что хотел бы. При виде тающего на глазах газетного пространства устыдился. Умолкаю.