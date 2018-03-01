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1 марта, источник: ТАСС

Определились даты проведения тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018 в России

ТАСС, 1 марта. Стали известны даты проведения тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: РИА "Новости"

Калининградская «Балтика» проведет три тестовых матча в рамках чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе «Калининград». «Балтика» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (11 апреля), подмосковными «Химками» (21 апреля) и «Тюменью» (12 мая). На 22 марта изначально был запланирован тестовый матч между «Балтикой» и немецким «Шальке», который должен был стать первым на стадионе «Калининград», но он был перенесен в связи с рекомендацией Министерства спорта РФ. Ведомство рекомендовало городам — организаторам чемпионата мира в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля.

Нижегородский «Олимпиец» также проведет три тестовых матча в рамках ФНЛ на арене «Нижний Новгород». «Олимпиец» сыграет с «Зенитом-2» (15 апреля), волгоградским «Ротором» (28 апреля) и владивостокским клубом «Луч- Энергия» (6 мая). Казанский «Рубин» проведет одну тестовую игру на «Казань-Арене» — 6 мая в рамках чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) казанцы примут «Уфу».

Инфографика
Все стадионы ЧМ-2018Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства примут 11 городов и 12 стадионов.

«Ростов» три тестовых матча на «Ростов-Арене» сыграет в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля «Ростов» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», 29 апреля — с «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». «Крылья Советов» проведут тестовые игры на «Самара-Арене» в рамках первенства ФНЛ. 28 апреля самарцы сыграют с воронежским «Факелом», 6 мая — с краснодарской «Кубанью», 11 мая — с саранской «Мордовией».

Екатеринбургский «Урал» все три тестовых матча на «Екатеринбург-Арене» проведет в рамках чемпионата РФПЛ. «Урал» встретится с «Рубином» (1 апреля), московским «Спартаком» (15 апреля) и пермским «Амкаром» (6 мая). Волгоградский «Ротор» на «Волгоград-Арене» в рамках первенства ФНЛ сыграет с «Лучем-Энергией» (21 марта), «Крыльями Советов» (2 апреля), кроме того, одним из тестовых матчей на «Волгоград-Арене» будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

«Мордовия» три тестовых матча сыграет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне Урал- Приволжье. 21 апреля «Мордовия» сыграет с «Зенит-Ижевском», 4 мая с — КАМАЗом из Набережных Челнов, 16 мая — с «Сызранью-2003». Ранее уже были известны даты тестовых матчей, которые пройдут на московских стадионах «Лужники» и «Открытие-Арене», а также на стадионе «Санкт-Петербург». На стадионе «Фишт» в Сочи пока не определены даты тестовых матчей.

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