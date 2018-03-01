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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Блаттер призвал не использовать систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер призвал не использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

Источник: Reuters

«Личное обращение к хранителям законов игры IFAB: чемпионат мира-2018 не может быть использован в качестве эксперимента для такого фундаментального изменения, как VAR», — написал Блаттер в своем Twitter.

В январе сообщалось, что ФИФА примет решение о возможном использовании системы VAR на чемпионате мира в России после мартовского собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченного менять футбольные правила.

В конце января коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок заявлял, что систему видеопомощи арбитрам планируется применять на чемпионате мира в России.

В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что 3 марта организация решит, будет ли система официально введена.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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