Блаттер призвал не использовать систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

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«Личное обращение к хранителям законов игры IFAB: чемпионат мира-2018 не может быть использован в качестве эксперимента для такого фундаментального изменения, как VAR», — написал Блаттер в своем Twitter.

В январе сообщалось, что ФИФА примет решение о возможном использовании системы VAR на чемпионате мира в России после мартовского собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченного менять футбольные правила.

В конце января коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок заявлял, что систему видеопомощи арбитрам планируется применять на чемпионате мира в России.

В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что 3 марта организация решит, будет ли система официально введена.