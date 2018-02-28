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28 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Алексей Сорокин: Оргкомитет и ФИФА выступают против истребления животных

Председатель оргкомитета «Россия-2018» по окончании семинара представителей стран-участниц чемпионата мира рассказал о сроках сдачи арен и объяснил, почему на стадионы нельзя будет проносить наркотики.

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ
из Сочи

— В среду получил акт ввода в эксплуатацию стадион в Екатеринбурге, — начал Сорокин. — Это хорошая новость. Никаких тревожных настроений по остальным аренам нет ни у нас, ни у коллег. Мы заверили, что к тестовым матчам все будет готово. Все стадионы к 1 марта будут введены в эксплуатацию за исключением самарского — он будет сдан к 1 апреля. Эти сроки подтверждает и специальный штаб, который создан для контроля за строительством. Есть детали, которые требуют доработок, но это нормально. У ФИФА есть особые требования, и это тоже объяснимо.

— В каком городе наибольшие проблемы со стадионом?

— Нет такого города. У нас нет проблем, просто есть вещи, над которыми радо работать. Конечно, вызывает определенные эмоции задержка строительства стадиона в Самаре, но отставание компенсируется. Мы видим, какими темпами ведутся работы, и у нас нет сомнений, что стадион скоро будет сдан. А с базами вообще нет никаких проблем. Там идут конкретные работы по выполнению пожеланий команд. Никаких нареканий со стороны стран-участниц к базам нет.

— В Калининграде были проседания грунта на острове, где строится стадион. Сейчас все нормально?

— Мне ничего неизвестно о том, что там проседает грунт. Могу только сказать, что в Калининграде действительно много грунта было мобилизовано. Каждому городу предстоит благоустройство вокруг стадиона, и этим будут заниматься подрядчики.

— Организаторов обвиняли в том, что перед турниром будет вестись отстрел бездомных животных. Это правда?

— В ряде регионов активизировались зоозащитные организации. Якобы даже были объявлены тендеры на истребление животных. У нас достаточно четкая и понятная позиция: оргкомитет и ФИФА выступают против истребления животных. Приняли все меры, чтобы животных отлавливали и перевозили в приюты. Недавно мы организовали семинар, на котором обсуждались и эти проблемы. Я уверен, мы увидим существенные сдвиги в решении этого вопроса.

— Сколько продано билетов?

— Во второй волне было подано почти 5 миллионов заявок и 700 тысяч билетов распределено. 55 процентов заявок — от российских болельщиков. Радует, что активны болельщики из тех стран, которые не попали на чемпионат мира — из Китая США, Голландии…

— На днях появилась информация, что болельщикам разрешат проносить на стадионы наркотики…

— Тут даже комментировать нечего. В стране есть закон, который распространяется на все области жизни, в том числе и на футбол. Если речь идет о запрещенной субстанции, то она запрещена повсеместно.

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