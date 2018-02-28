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15:13 (мск), источник: ТАСС

Черчесов ожидает, что систему видеоповторов введут на ЧМ-2018

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) в начале марта утвердит использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года. Об этом специалист рассказал журналистам после семинара команд — участниц турнира в Сочи.

«В первой половине семинара обсуждали технические моменты, которые могут помочь во время игры, во второй — Массимо Бузакка рассказал о возможных нововведениях у судей и спорных моментах, которые возникают на поле, какие решения принимаются и почему, чтобы не было недопонимания. Мы посмотрели, как действует VAR, нам показали, что бывает за кулисами. В начале марта будет заседание, на котором, как мне кажется, будет принято положительное решение [о введении видеоповторов на ЧМ]».

«Мое мнение — любое нововведение улучшает футбол, если оно понятно. Мы с этим уже сталкивались в матче с мексиканцами, когда гол был отменен правильно, но в то же время судьи не поставили явный пенальти. Поэтому не знаешь, что хорошо, а что плохо».

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, признал результаты эксперимента с использованием системы VAR положительными и обнадеживающими. Согласно отчету, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных встречах, но так как такие игры не сравнимы с соревновательными, то результаты использования VAR в них не включены в отчет. Система видеопомощи арбитрам была опробована ФИФА на Кубке конфедераций 2017 года. В этом сезоне система была протестирована в чемпионатах Германии и Италии.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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