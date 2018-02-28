Черчесов ожидает, что систему видеоповторов введут на ЧМ-2018

«В первой половине семинара обсуждали технические моменты, которые могут помочь во время игры, во второй — Массимо Бузакка рассказал о возможных нововведениях у судей и спорных моментах, которые возникают на поле, какие решения принимаются и почему, чтобы не было недопонимания. Мы посмотрели, как действует VAR, нам показали, что бывает за кулисами. В начале марта будет заседание, на котором, как мне кажется, будет принято положительное решение [о введении видеоповторов на ЧМ]».

«Мое мнение — любое нововведение улучшает футбол, если оно понятно. Мы с этим уже сталкивались в матче с мексиканцами, когда гол был отменен правильно, но в то же время судьи не поставили явный пенальти. Поэтому не знаешь, что хорошо, а что плохо».

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, признал результаты эксперимента с использованием системы VAR положительными и обнадеживающими. Согласно отчету, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных встречах, но так как такие игры не сравнимы с соревновательными, то результаты использования VAR в них не включены в отчет. Система видеопомощи арбитрам была опробована ФИФА на Кубке конфедераций 2017 года. В этом сезоне система была протестирована в чемпионатах Германии и Италии.