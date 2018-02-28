Тренер уругвайцев: Сборная России на ЧМ-2018 будет играть сильнее, чем обычно

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Российская команда сыграет на групповом этапе со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Мы хорошо относимся к сборной России. Это команда с характером, мы слышали о многих игроках, которые выступают за российскую команду, — сказал Отеро журналистам. — Все сборные, которые представляют страну-хозяйку крупного футбольного турнира, при поддержке своих болельщиков показывают результаты лучше, чем обычно. Так что со сборной России на чемпионате мира-2018 будет играть сложнее, чем обычно».