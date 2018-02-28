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15:00 (мск), источник: ТАСС

Совфед одобрил закон о праве работников СМИ бесплатно ездить на поездах во время ЧМ-2018

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, которым вводится бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами — организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года для аккредитованных журналистов и сотрудников безопасности, работающих на турнире.

Источник: Агентство «Москва»

Законом предусматривается, что, помимо зрителей спортивных соревнований, поездами с дополнительными бесплатными местами смогут пользоваться также и лица, ответственные за разработку механизма реализации мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, а также аккредитованные представители СМИ.

Помимо этого, закон освобождает иностранцев и лиц без гражданства от необходимости оформлять визы при въезде в Россию на период, начинающийся за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающийся в день последнего матча. В этом случае въезжать в страну болельщики смогут по документам, удостоверяющим личность, а также по персонифицированным картам зрителя, которые можно получить при наличии входного билета на матч.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля примут Москва, Санкт- Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.

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