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14:46 (мск), источник: ТАСС

Жители и гости Екатеринбурга в марте отпразднуют 100 дней до ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Гости и жители Екатеринбурга в марте отпразднуют 100 дней до старта чемпионата мира по футболу. В рамках празднования пройдет массовая зарядка, а участники викторин получат атрибуты болельщиков, которые смогут использовать на играх ЧМ-2018, сообщили в администрации города.

«Во вторник, 6 марта, в центре Екатеринбурга состоится праздник для любителей футбола, посвященный отсчету оставшихся 100 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Мероприятие начнется массовой зарядкой, затем гостей праздника ждет развлекательная программа, в том числе спортивные викторины, призами в которых станут сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты болельщиков», — говорится в сообщении.

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Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, заказчиком праздника является Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала». По итогам конкурса, проведенного в форме запроса котировок, контракт заключен на 159 тыс. рублей.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в беседе с ТАСС подчеркнул, что Екатеринбург полностью готов к проведению чемпионата мира. «Прежде всего, сдан Центральный стадион (“Екатеринбург- Арена” — прим. ТАСС), и наш регион, который уверенно идет навстречу турниру, отмечается как один из лучших. Очень важно, что выстроены все структуры, и в рамках подготовки к чемпионату мира мы будем проводить тестовые матчи с участием футбольного клуба “Урал”, чтобы еще раз проверить готовность нашего региона к проведению игр», — уточнил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

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