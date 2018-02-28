Жители и гости Екатеринбурга в марте отпразднуют 100 дней до ЧМ-2018

«Во вторник, 6 марта, в центре Екатеринбурга состоится праздник для любителей футбола, посвященный отсчету оставшихся 100 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Мероприятие начнется массовой зарядкой, затем гостей праздника ждет развлекательная программа, в том числе спортивные викторины, призами в которых станут сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты болельщиков», — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, заказчиком праздника является Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала». По итогам конкурса, проведенного в форме запроса котировок, контракт заключен на 159 тыс. рублей.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в беседе с ТАСС подчеркнул, что Екатеринбург полностью готов к проведению чемпионата мира. «Прежде всего, сдан Центральный стадион (“Екатеринбург- Арена” — прим. ТАСС), и наш регион, который уверенно идет навстречу турниру, отмечается как один из лучших. Очень важно, что выстроены все структуры, и в рамках подготовки к чемпионату мира мы будем проводить тестовые матчи с участием футбольного клуба “Урал”, чтобы еще раз проверить готовность нашего региона к проведению игр», — уточнил он.