Генсекретарь ФИФА: Россия готовится к самому великому шоу на земле

Семинар сборных-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года открылся во вторник в Сочи. В нем принимают участие представители всех 32 команд турнира.

«Тысячи болельщиков по всему миру будут смотреть матчи чемпионата мира. Мы знаем, что можем добиться успеха, когда все совпадет: телевидение, медицина, транспорт и то, что происходит на поле, — отметила Самура. — ФИФА и власти РФ делают все, чтобы участники были в лучших условиях, об этом будем говорить на семинаре. Великий момент приближается, мы готовимся к самому великому шоу на земле, Россия станет домом приближающегося чемпионата мира».