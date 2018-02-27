Генсекретарь ФИФА: Россия готовится к самому великому шоу на земле
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия готовится через несколько месяцев принять у себя величайшее шоу на земле — чемпионат мира по футболу. Об этом на открытии семинара
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия готовится через несколько месяцев принять у себя величайшее шоу на земле — чемпионат мира по футболу. Об этом на открытии семинара
Семинар
«Тысячи болельщиков по всему миру будут смотреть матчи чемпионата мира. Мы знаем, что можем добиться успеха, когда все совпадет: телевидение, медицина, транспорт и то, что происходит на поле, — отметила Самура. — ФИФА и власти РФ делают все, чтобы участники были в лучших условиях, об этом будем говорить на семинаре. Великий момент приближается, мы готовимся к самому великому шоу на земле, Россия станет домом приближающегося чемпионата мира».
Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.