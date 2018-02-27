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14:50 (мск), источник: ТАСС

Генсекретарь ФИФА: Россия готовится к самому великому шоу на земле

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия готовится через несколько месяцев принять у себя величайшее шоу на земле — чемпионат мира по футболу. Об этом на открытии семинара команд-участниц чемпионата мира заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Семинар сборных-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года открылся во вторник в Сочи. В нем принимают участие представители всех 32 команд турнира.

«Тысячи болельщиков по всему миру будут смотреть матчи чемпионата мира. Мы знаем, что можем добиться успеха, когда все совпадет: телевидение, медицина, транспорт и то, что происходит на поле, — отметила Самура. — ФИФА и власти РФ делают все, чтобы участники были в лучших условиях, об этом будем говорить на семинаре. Великий момент приближается, мы готовимся к самому великому шоу на земле, Россия станет домом приближающегося чемпионата мира».

Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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