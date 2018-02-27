Первый паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу в Берлине выдадут 2 марта в «Русском доме»

«2 марта в “Русском доме болельщика 2018” в Берлине пройдет торжественная церемония вручения первого Fan ID, — сообщили в агентстве. — Церемония состоится при сотрудничестве “Дома болельщика ЧМ-2018” с Берлинским футбольным союзом и компанией VFS Global».

В Россотрудничестве также отметили, что в торжественной церемонии вручения первого паспорта болельщика примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители Немецкого футбольного союза, а также президент Берлинского футбольного союза Бернд Шультц. «Обладатель первого Fan ID будет определен в ближайшее время», — добавили в агентстве.

«Русский дом болельщика 2018» в преддверии чемпионата мира по футболу открылся 4 декабря в Российском центре науки и культуры в Берлине. Программа организации фан- центров реализуется Россотрудничеством на базе его зарубежных представительств.