Первый паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу в Берлине выдадут 2 марта в «Русском доме»

«2 марта в “Русском доме болельщика 2018” в Берлине пройдет торжественная церемония вручения первого Fan ID, — сообщили в агентстве. — Церемония состоится при сотрудничестве “Дома болельщика ЧМ-2018” с Берлинским футбольным союзом и компанией VFS Global».
В Россотрудничестве также отметили, что в торжественной церемонии вручения первого паспорта болельщика примут участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, представители Немецкого футбольного союза, а также президент Берлинского футбольного союза Бернд Шультц. «Обладатель первого Fan ID будет определен в ближайшее время», — добавили в агентстве.
«Русский дом болельщика 2018» в преддверии чемпионата мира по футболу открылся 4 декабря в Российском центре науки и культуры в Берлине. Программа организации фан- центров реализуется Россотрудничеством на базе его зарубежных представительств.
Организаторы ЧМ-2018 планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика. Регистрация на получение паспорта болельщика была открыта 30 октября прошлого года, он оформляется бесплатно. Стать его обладателем можно только в случае наличия билетов на матч или документов, дающих право на их получение. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.