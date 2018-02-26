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26 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Юрий Васильков: Васин пролетает мимо чемпионата мира

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков отметил, что восстановление защитника ЦСКА Виктора Васина после операции может занять пять с половиной месяцев.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что у игрока обороны — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, сегодня, 26 февраля, он перенес операцию.

— Сколько может занять восстановление Васина?

— Пять месяцев и две недели. При такой травме лучше не форсировать события. Это оптимальный срок, если все пойдет гладко. Самое главное здесь — реабилитация после операции. Она начинается буквально на следующий день и должна быть методичной, пошаговой и медленной. Отмечу, что это имеет даже большее значение, чем само хирургическое вмешательство.

— Получается, Васин не успеет восстановиться к чемпионату мира?

— Он пролетает мимо него. Форсировать восстановление здесь не нужно, поскольку может быть рецидив и станет только хуже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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