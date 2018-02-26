Юрий Васильков: Васин пролетает мимо чемпионата мира

— Пять месяцев и две недели. При такой травме лучше не форсировать события. Это оптимальный срок, если все пойдет гладко. Самое главное здесь — реабилитация после операции. Она начинается буквально на следующий день и должна быть методичной, пошаговой и медленной. Отмечу, что это имеет даже большее значение, чем само хирургическое вмешательство.