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21 февраля, источник: ТАСС

Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Все VIP-ложи стадиона «Екатеринбург-Арена» на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу выкуплены за $198 тыс. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

«Все VIP-ложи выкупили. <…> Ценник объявлен, который я сказал ($198 тыс. — прим. ТАСС). Мы сегодня видим, что они выкуплены, кем — мы пока не знаем», — сказал Швиндт.

Он добавил, что билетной программой занимается Международная федерация футбола (ФИФА), которая и определяет стоимость. Всего на «Екатеринбург-Арене» располагается 28 скайбоксов, в каждой из которых по 18−19 мест. Их общая вместимость составляет 525 человек.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения чемпионата мира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд рублей.

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