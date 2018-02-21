Все VIP-ложи «Екатеринбург-Арены» на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тыс

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.

«Все VIP-ложи выкупили. <…> Ценник объявлен, который я сказал ($198 тыс. — прим. ТАСС). Мы сегодня видим, что они выкуплены, кем — мы пока не знаем», — сказал Швиндт.

Он добавил, что билетной программой занимается Международная федерация футбола (ФИФА), которая и определяет стоимость. Всего на «Екатеринбург-Арене» располагается 28 скайбоксов, в каждой из которых по 18−19 мест. Их общая вместимость составляет 525 человек.