Мутко осмотрел взлетно-посадочную полосу аэропорта в Самаре, модернизируемого к ЧМ
САМАРА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова.
САМАРА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Стадион в Самаре примет четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и один из четвертьфиналов.
Мутко прибыл в Самару утром в среду, после чего вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным осмотрел
«Курумоч» является одним из аэропортов, которые будут принимать участников и гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реконструкция аэропорта обеспечит увеличение пропускной способности и необходимый уровень безопасности полетов.