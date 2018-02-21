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12:01 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко осмотрел взлетно-посадочную полосу аэропорта в Самаре, модернизируемого к ЧМ

САМАРА, 21 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Самарскую область, где он осмотрел взлетно-посадочную полосу и одну из аварийно-спасательных станций в Международном аэропорту «Курумоч», модернизируемые к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Стадион в Самаре примет четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и один из четвертьфиналов.

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Мутко прибыл в Самару утром в среду, после чего вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным осмотрел взлетно-посадочную полосу и одну из аварийно-спасательных станций самарского аэропорта. Готовность объекта составляет 96%.

«Курумоч» является одним из аэропортов, которые будут принимать участников и гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реконструкция аэропорта обеспечит увеличение пропускной способности и необходимый уровень безопасности полетов.

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