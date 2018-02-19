Козе Забияке из Самары предстоит стать оракулом на ЧМ-18

Голосование самарская «Дирекция-2018» проводила с декабря. В конкурсе приняли участие семь номинантов: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. Все они — питомцы самарского зоопарка.

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На первом этапе голосования, который завершился 13 февраля, болельщики выбрали трех финалистов: козу, лиса и обезьяну. В итоге права предсказать исход матчей мирового футбольного первенства удостоена символ Самарской области — коза.

До начала ЧМ-2018 Забияка пройдет ветеринарное обследование, плановую вакцинацию, а также будет получать удвоенную порцию сена и овощей.