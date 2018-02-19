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19 февраля, источник: Onedivision.ru

Козе Забияке из Самары предстоит стать оракулом на ЧМ-18

Коза Забияка из самарского зоопарака будет предсказывать исход матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут на «Самара Арене». В зрительском голосовании Забияка уверенно победила лиса Ричарда и беличью обезьяну Саймона.

Голосование самарская «Дирекция-2018» проводила с декабря. В конкурсе приняли участие семь номинантов: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. Все они — питомцы самарского зоопарка.

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На первом этапе голосования, который завершился 13 февраля, болельщики выбрали трех финалистов: козу, лиса и обезьяну. В итоге права предсказать исход матчей мирового футбольного первенства удостоена символ Самарской области — коза.

До начала ЧМ-2018 Забияка пройдет ветеринарное обследование, плановую вакцинацию, а также будет получать удвоенную порцию сена и овощей.

На групповом этапе в Самаре сыграют Коста-Рика и Сербия (17 июня), Дания и Австралия (21 июня), Уругвай и Россия (25 июня), Сенегал и Колумбия (28 июня). 2 июля на «Самара Арене» состоится встреча 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.

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