Козе Забияке из Самары предстоит стать оракулом на ЧМ-18

Голосование самарская «Дирекция-2018» проводила с декабря. В конкурсе приняли участие семь номинантов: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик. Все они — питомцы самарского зоопарка.
На первом этапе голосования, который завершился 13 февраля, болельщики выбрали трех финалистов: козу, лиса и обезьяну. В итоге права предсказать исход матчей мирового футбольного первенства удостоена символ Самарской области — коза.
До начала ЧМ-2018 Забияка пройдет ветеринарное обследование, плановую вакцинацию, а также будет получать удвоенную порцию сена и овощей.
На групповом этапе в Самаре сыграют Коста-Рика и Сербия (17 июня), Дания и Австралия (21 июня), Уругвай и Россия (25 июня), Сенегал и Колумбия (28 июня). 2 июля на «Самара Арене» состоится встреча 1/8 финала, а 7 июля — четвертьфинал.