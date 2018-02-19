Реконструкция стадионов в Подмосковье к ЧМ-2018 завершится в апреле

В 2018 году Россия впервые примет чемпионат мира по футболу, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве. Спортивные объекты в Подмосковье будут эксплуатироваться как тренировочные базы участников турнира, реконструкция должна пройти на 11 из 17 таких объектов.

«На сегодняшний день две тренировочные базы уже введены в эксплуатацию — это площадки на базе стадионов “Сатурн” в Раменском районе и “Авангард” в Домодедово. Реконструкция остальных девяти объектов будет завершена в апреле текущего года», — сказал зампред правительства Московской области — министр областного стройкомплекса Максим Фомин, его цитирует пресс-служба.

По его словам, поля на этих площадках уже готовы, здания административно-бытовых корпусов будут достроены до конца февраля, с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству. Федеральный бюджет выделил на реконструкцию инфраструктуры в Подмосковье к ЧМ-2018 более 730 млн рублей, добавил министр.