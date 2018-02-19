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12:17 (мск), источник: ТАСС

Реконструкция стадионов в Подмосковье к ЧМ-2018 завершится в апреле

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Реконструкция девяти стадионов в Московской области, которые готовят к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), завершится в апреле, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства строительства региона.

В 2018 году Россия впервые примет чемпионат мира по футболу, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах, в том числе в Москве. Спортивные объекты в Подмосковье будут эксплуатироваться как тренировочные базы участников турнира, реконструкция должна пройти на 11 из 17 таких объектов.

«На сегодняшний день две тренировочные базы уже введены в эксплуатацию — это площадки на базе стадионов “Сатурн” в Раменском районе и “Авангард” в Домодедово. Реконструкция остальных девяти объектов будет завершена в апреле текущего года», — сказал зампред правительства Московской области — министр областного стройкомплекса Максим Фомин, его цитирует пресс-служба.

По его словам, поля на этих площадках уже готовы, здания административно-бытовых корпусов будут достроены до конца февраля, с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству. Федеральный бюджет выделил на реконструкцию инфраструктуры в Подмосковье к ЧМ-2018 более 730 млн рублей, добавил министр.

Фомин напомнил, что на базе СДЮСШОР им. А. Сыроежкина в Бронницах разместится сборная Аргентины, базу стадиона «Строитель» в Наро-Фоминском районе выбрала сборная Туниса, в Истре расположатся команды Бельгии (при стадионе «Гучково») и Франции (при стадионе «Глебовец»).

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