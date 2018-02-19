Англия: ураганное поколение
Завершаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе G. Родоначальники футбола англичане в 15-й раз вышли в финальный турнир первенства планеты.
Завершаем рассказ о командах, которые выступят на чемпионате мира в группе G. Родоначальники футбола англичане в 15-й раз вышли в финальный турнир первенства планеты.
Место в рейтинге ФИФА: 16-е (на 15.02.2018)
Главный тренер: Гарет САУТГЕЙТ
Капитан: Харри КЕЙН
Главные звезды: Гари КЭЙХИЛЛ, Харри КЕЙН, Джейми ВАРДИ, Дэниэл СТАРРИДЖ.
ТРЕНЕР
У Англии давно не было тренера с нулевой харизмой. Даже проваливший отбор на Евро-2008 Стив Макларен обладал едва уловимым шармом. До сих пор англичане вспоминают, как опечаленный тренер стоит на бровке в роковом матче с Хорватией под разноцветным зонтом — и злишься на него, и жалеешь.
Гарет Саутгейт и футболистом был посредственным, и тренер из него пока не ахти. До 2009 года он без лоска возглавлял «Мидлсбро», затем мелькал на телевидении и трудился на административной должности в Футбольной ассоциации. В 2013-м Саутгейт возобновил тренерскую карьеру — принял предложение ФА возглавить молодежку и работал бы с ней до сих пор, если бы Сэм Эллардайс не влип в историю. Сразу после Евро-2016 новый тренер национальной команды был пойман на коррупции и с позором изгнан с поста. ФА спешно повысила Саутгейта, потому что других внятных вариантов просто не было, и 47-летний тренер вывел Англию на ЧМ-2018. Группа была слабовата.
ЗВЕЗДЫ
Поколение Джеррарда, Лэмпарда, Терри и Руни ушло. Сейчас в сборной Англии нет звезд, которых знают даже далекие от футбола люди, хотя таковые были всегда. Это молодая команда молодого тренера, в которой пока нет лидера по натуре. По статусу это, безусловно, Кейн. 24-летний форвард в 2017-м регулярно забивал за Англию с капитанской повязкой на рукаве, а за целый год в составе «Тоттенхэма» и сборной отличился больше, чем Криштиану Роналду и Месси. Уже который сезон он оправдывает свое прозвище Ураган (Hurricane, созвучно с именем).
Больше звезд такого масштаба нет, но у Стоунса, Дайера, Алли, Рэшфорда и Стерлинга есть гигантский потенциал. Как и у всей команды.
ТАКТИКА
Основной схемой англичан на отборочном этапе была классика XXI века — 4−2−3−1. Но СМИ часто критиковали Саутгейта за тактическую ограниченность. Аргументы весомы: в этой расстановке нужен хотя бы один цепкий опорник, который даже не думает об атаке, а у Англии таких сейчас нет. К тому же большинство футболистов основы представляют команды, привыкшие играть в три защитника, в частности «Тоттенхэм».
В заключительном матче отбора с Литвой Саутгейт сдался — до этого он тестировал схемы с тремя защитниками только в товарищеских встречах. Правда, в Вильнюсе играл полурезервный состав, но Англия все равно оставила приятное впечатление и победила. Газета Daily Mail недавно разродилась инсайдами об игре сборной Англии на чемпионате мира: якобы Саутгейт хочет поставить во главе обороны полузащитника Дайера. Он действительно начинал карьеру в качестве центрального защитника и при необходимости затыкает эту дыру в «Тоттенхэме», но сложно представить этот вариант основным.
Зато точно верен другой «инсайд» издания: Саутгейт сделает значительную ставку на фланги. Что неудивительно: у Уокера и Роуза бесконечное топливо, так что они все 90 минут способны снабжать передачами Кейна и Алли. Главное, чтобы Роуз окончательно выздоровел.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА
Англичане, подарившие миру лучшую из игр, многие годы с легкой нескрываемой усмешкой следили за тем, как осваивают аборигены в разных уголках земного шара забаву с мячом. Спуститься с заоблачных высот к простым смертным футбольные боги считали излишним. Двадцать лет они игнорировали и чемпионаты мира, то ли действительно уверовав в ими же созданный миф о собственной непобедимости, то ли, не будучи уверенными в успехе, не решались рисковать репутацией.
Только в 1950 году отправились они в Бразилию на очередной чемпионат с твердым намерением доказать сомневающимся (если таковые имелись), что в лучший футбол играют на Британских островах. Когда стало известно, что англичане попали в группу с командой США, одна лондонская газета написала: «В мире в футбол не умеют играть только эскимосы и североамериканцы». Того же мнения, видимо, придерживались и сами футболисты. Самоуверенность редко остается безнаказанной: американцы жестоко наказали родоначальников — 1:0. Проиграв еще и испанцам, некоронованные чемпионы досрочно покинули турнир, хотя обратные билеты были заказаны на 17 июля, на следующий день после его завершения.
Англия — в шоке. Резко изменился тон прессы. Столичная газета поместила на своих страницах некролог: «2 июля в
Полоса неудач продолжалась. Три последующих турнира тоже завершились скоропостижно — на почтительном расстоянии от медальной зоны. Как ни густ туман над Альбионом, и его порой пробивают лучи яркого летнего солнца. С пятой попытки взошли все же англичане на мировой пьедестал. Сделала это команда, руководимая Альфом Рамсеем — участником ЧМ-1950, непосредственным виновником единственного пропущенного гола в матче с США. К чести Рамсея, сумел он реабилитировать себя и вернуть доброе имя английскому футболу, за что высочайшим повелением удостоился почетного титула «сэр».
С тех пор вновь плотный туман опустился на острова. Лишь раз выглянул сквозь него робкий лучик — в 1990-м в Италии, когда, проиграв хозяевам матч за третье место, Англия оказалась в элитном квартете мирового футбола. И это все. Хвастать особо нечем. Правда, английская сборная все еще пользуется (возможно, по инерции) высокой репутацией, и на всех крупных турнирах специалисты прочат ей престижные места. Затянувшуюся историческую часть без предисловий сменяю статистической.
40 футболистов из 174 участников заключительных этапов мировых первенств забили 77 мячей, еще два отправили в свои ворота соперники. Отмечено семь дублей, двоим удались
Продолжение последовало в дополнительное время. На сотой минуте, когда на табло светились две двойки, Джеффри мощно пробил. Мяч, отразившись от перекладины в землю, пулей вернулся в поле. Пересек ли он пограничную линию? Эту дилемму вот уже более полувека пытаются решить с использованием современных компьютерных технологий. Более эффективным оказался
Особенность
Второй английский «трюк со шляпой» — дело ног Гари Линекера. Место его производства — Монтерей (Мексика), время — 11 июня 1986 года. Пострадавшая сторона — сборная Польши. Трюк классический, ибо все три гола забиты в одном тайме: на 8-й, 13-й и 36-й минутах. Англия одержала первую крупную победу на мировых чемпионатах — 3:0. Через неделю и вторую с тем же счетом над Парагваем. А единственный проигрыш с разностью в три мяча (1:4) последовал 27 июня 2010 года от Германии.
Израсходовав непозволительно много газетной площади, включаю скороговорку. Самый возрастной игрок — Питер Шилтон. 7 июля 1990 года в Бари в упомянутой игре за третье место со «Скуадрой адзуррой» он завершил свои выступления на чемпионатах мира в 40 лет 9 месяцев и 12 дней. Самый молодой, тоже именитый, — Майкл Оуэн. Дебютировал 15 июня на ЧМ-1998 во встрече с Тунисом (2:0). Прожил он к тому времени 18 лет 6 месяцев и 1 день.