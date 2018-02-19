Англия: ураганное поколение

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Место в рейтинге ФИФА: 16-е (на 15.02.2018)

Главный тренер: Гарет САУТГЕЙТ

Капитан: Харри КЕЙН

Главные звезды: Гари КЭЙХИЛЛ, Харри КЕЙН, Джейми ВАРДИ, Дэниэл СТАРРИДЖ.

ТРЕНЕР

У Англии давно не было тренера с нулевой харизмой. Даже проваливший отбор на Евро-2008 Стив Макларен обладал едва уловимым шармом. До сих пор англичане вспоминают, как опечаленный тренер стоит на бровке в роковом матче с Хорватией под разноцветным зонтом — и злишься на него, и жалеешь.

Гарет Саутгейт и футболистом был посредственным, и тренер из него пока не ахти. До 2009 года он без лоска возглавлял «Мидлсбро», затем мелькал на телевидении и трудился на административной должности в Футбольной ассоциации. В 2013-м Саутгейт возобновил тренерскую карьеру — принял предложение ФА возглавить молодежку и работал бы с ней до сих пор, если бы Сэм Эллардайс не влип в историю. Сразу после Евро-2016 новый тренер национальной команды был пойман на коррупции и с позором изгнан с поста. ФА спешно повысила Саутгейта, потому что других внятных вариантов просто не было, и 47-летний тренер вывел Англию на ЧМ-2018. Группа была слабовата.

ЗВЕЗДЫ

Поколение Джеррарда, Лэмпарда, Терри и Руни ушло. Сейчас в сборной Англии нет звезд, которых знают даже далекие от футбола люди, хотя таковые были всегда. Это молодая команда молодого тренера, в которой пока нет лидера по натуре. По статусу это, безусловно, Кейн. 24-летний форвард в 2017-м регулярно забивал за Англию с капитанской повязкой на рукаве, а за целый год в составе «Тоттенхэма» и сборной отличился больше, чем Криштиану Роналду и Месси. Уже который сезон он оправдывает свое прозвище Ураган (Hurricane, созвучно с именем).

Больше звезд такого масштаба нет, но у Стоунса, Дайера, Алли, Рэшфорда и Стерлинга есть гигантский потенциал. Как и у всей команды.

5 октября 2017 года. Лондон. Англия — Словения — 1:0. Победный гол забил лидер англичан Харри КЕЙН | Источник: AFP 2018

ТАКТИКА

Основной схемой англичан на отборочном этапе была классика XXI века — 4−2−3−1. Но СМИ часто критиковали Саутгейта за тактическую ограниченность. Аргументы весомы: в этой расстановке нужен хотя бы один цепкий опорник, который даже не думает об атаке, а у Англии таких сейчас нет. К тому же большинство футболистов основы представляют команды, привыкшие играть в три защитника, в частности «Тоттенхэм».

В заключительном матче отбора с Литвой Саутгейт сдался — до этого он тестировал схемы с тремя защитниками только в товарищеских встречах. Правда, в Вильнюсе играл полурезервный состав, но Англия все равно оставила приятное впечатление и победила. Газета Daily Mail недавно разродилась инсайдами об игре сборной Англии на чемпионате мира: якобы Саутгейт хочет поставить во главе обороны полузащитника Дайера. Он действительно начинал карьеру в качестве центрального защитника и при необходимости затыкает эту дыру в «Тоттенхэме», но сложно представить этот вариант основным.

Зато точно верен другой «инсайд» издания: Саутгейт сделает значительную ставку на фланги. Что неудивительно: у Уокера и Роуза бесконечное топливо, так что они все 90 минут способны снабжать передачами Кейна и Алли. Главное, чтобы Роуз окончательно выздоровел.

30 июля 1966 года. Лондон. Англия — ФРГ — 4:2. Англичане празднуют победу в финальном матче чемпионата мира | Источник: AFP 2018

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА

Англичане, подарившие миру лучшую из игр, многие годы с легкой нескрываемой усмешкой следили за тем, как осваивают аборигены в разных уголках земного шара забаву с мячом. Спуститься с заоблачных высот к простым смертным футбольные боги считали излишним. Двадцать лет они игнорировали и чемпионаты мира, то ли действительно уверовав в ими же созданный миф о собствен­ной непобедимости, то ли, не бу­дучи уверенными в успехе, не решались рисковать репутацией.

Только в 1950 году отправились они в Бразилию на очередной чемпионат с твердым намерением доказать сомневающимся (если таковые имелись), что в лучший футбол играют на Британских островах. Когда стало известно, что англичане попали в группу с командой США, одна лондонская газета написала: «В мире в футбол не умеют играть только эскимосы и североамериканцы». Того же мнения, видимо, придерживались и сами футболисты. Самоуверенность редко остается безнаказанной: американцы жестоко наказали родоначальников — 1:0. Проиграв еще и испанцам, некоронованные чемпионы досрочно покинули турнир, хотя обратные билеты были заказаны на 17 июля, на следующий день после его завершения.

Англия — в шоке. Резко изменился тон прессы. Столичная газета поместила на своих страницах некролог: «2 июля в Рио-де-Жанейро ушел от мирских сует английский футбол. Кончина глубоко потрясла большой круг его друзей и знакомых. Мы будем хранить о нем вечную память». Хоронить английскую сборную было, конечно, преждевременно. Однако ей предстояло доказать своим поклонникам, что она играет в футбол лучше, ну хотя бы… эскимосов.

Полоса неудач продолжалась. Три последующих тур­нира тоже завершились скоропостижно — на почтитель­ном расстоянии от медальной зоны. Как ни густ туман над Альбионом, и его порой пробивают лучи яркого летнего солнца. С пятой попытки взошли все же англичане на мировой пьедестал. Сделала это коман­­да, руководимая Альфом Рам­сеем — участником ЧМ-1950, непосредственным виновником единственного пропущенного гола в матче с США. К чести Рамсея, сумел он реабилитировать себя и вернуть доброе имя английскому футболу, за что высочайшим повелением удостоился почетного титула «сэр».

С тех пор вновь плотный туман опустился на острова. Лишь раз выглянул сквозь него робкий лучик — в 1990-м в Италии, когда, проиграв хозяевам матч за третье место, Англия оказалась в элитном квартете мирового футбола. И это все. Хвастать особо нечем. Правда, английская сборная все еще пользуется (возможно, по инерции) высокой репутацией, и на всех крупных турнирах специалисты прочат ей престижные места. Затянувшуюся историческую часть без предисловий сменяю статистической.

40 футболистов из 174 участников заключительных этапов мировых первенств забили 77 мячей, еще два отправили в свои ворота соперники. Отмечено семь дублей, двоим удались хет-трики. Первый — особый, уникальный, единственный в своем роде, с золотым отливом, ибо состоялся в победном финале (30 июля 1966-го над сборной ФРГ), а исполнен форвардом Джеффри Херстом. Начало положил на 19-й минуте, сравняв счет — 1:1.

Продолжение последовало в дополнительное время. На сотой минуте, когда на табло светились две двойки, Джеффри мощно пробил. Мяч, отразившись от перекладины в землю, пулей вернулся в поле. Пересек ли он пограничную линию? Эту дилемму вот уже более полувека пытаются решить с использованием современных компьютерных технологий. Более эффективным оказался глаз-алмаз советского судьи на линии Тофика Бахрамова. Находясь на почтительном расстоянии от места событий, наш арбитр в течение доли (быть может, сотой) секунды определил — гол засчитывать. В чем убедил главного арбитра встречи швейцарца Динста, сняв с него груз ответственности за нелегкое решение. На последней, 120-й минуте Херст третьим своим голом установил окончательный счет встречи — 4:2.

Особенность хет-трика Херста не только в том, что стал единственным в финальных матчах. У его автора в первый и единственный раз на крупнейшем мировом форуме оказался соавтор — наш Тофик Бахрамов.

Второй английский «трюк со шляпой» — дело ног Гари Линекера. Место его производства — Монтерей (Мексика), время — 11 июня 1986 года. Пострадавшая сторона — сборная Польши. Трюк классический, ибо все три гола забиты в одном тайме: на 8-й, 13-й и 36-й минутах. Англия одержала первую крупную победу на мировых чемпионатах — 3:0. Через неделю и вторую с тем же счетом над Парагваем. А единственный проигрыш с разностью в три мяча (1:4) последовал 27 июня 2010 года от Германии.