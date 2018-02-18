Симау Саброза: Сборная России удивит футбольную общественность на ЧМ-2018

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«Я приезжал в РФ на Кубок конфедераций, где выступала сборная России, и заметил, что в ее составе есть много хороших футболистов. Они хорошо играют, но, к сожалению, у них получается не все. У [сборной] Португалии тоже были такие проблемы, но мы смогли стать чемпионами Европы только в 2016 году», — отметил Саброза.

По его мнению, Россия — отличное место для проведения турнира мирового масштаба. «Я был здесь уже много раз, поэтому уверен, что чемпионат мира пройдет на высоком уровне. На предстоящем турнире сборная России может удивить футбольную общественность, учитывая тот факт, что болельщики будут гнать команду вперед. Хочу пожелать россиянам удачи и пройти как можно дальше по турнирной сетке», — заявил Саброза.

В российской команде португалец выделил нападающих Федора Смолова и Александра Кокорина. «Когда я выступал на профессиональном уровне, то российских игроков в Европе было намного больше. Я считаю, что Александр и Федор в ближайшем будущем могут оказаться в европейских чемпионатах, принимая во внимание их уровень игры», — подчеркнул 38-летний португалец, выступавший в карьере за «Спортинг», «Барселону», «Бенфику» и «Атлетико».

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).

О португальцах «Локомотива»

Саброза рассказал, что знает многие российские команды, потому что играл против ЦСКА, «Локомотива» и «Рубина». «Также в связи с тем, что в российском чемпионате играют португальские футболисты, я часто смотрю игры с их участием. Сейчас “Локомотив” идет первым в таблице, опережая “Спартак” на восемь очков, и я надеюсь, что “Локомотив” удержит первое место и выиграет турнир. Команда это заслужила, она давно не побеждала во внутреннем первенстве», — поделился своими желаниями португалец.

В «Локомотиве» играют два португальских футболиста — полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер. «Фернандеш — мой хороший друг, мы вместе выступали в “Бенфике”, а в России он демонстрирует хорошую игру, поэтому должен попасть в заявку на чемпионат мира и принести пользу сборной Португалии. У нас очень много сильных футболистов из европейских лиг, играющих на позиции атакующего полузащитника, поэтому в команде большая конкуренция. Возможно, это является одной из причин частого непопадания Фернандеша в состав команды», — отметил Саброза.

«Эдер — одноклубник Фернандеша, поэтому за ним тоже удается следить, — продолжил собеседник ТАСС. — Как мне кажется, у нападающего меньше шансов попасть в состав национальной команды, но у обоих футболистов есть возможность проявить себя и оказаться на чемпионате мира. Эдер — футболист высокого уровня, но окончательное решение будет принимать главный тренер сборной, поэтому сейчас тяжело говорить о его перспективах».

О сборной Португалии

После чемпионата Европы — 2016 эксперты подвергли критике игру сборной Португалии, назвав ее слишком скучной.

«Португалия, возможно, демонстрировала не самый красивый футбол, но выиграла чемпионат Европы, а победителей не судят. На том же чемпионате Европы 2004 года сборная Греции тоже показывала не лучшую игру, но добилась успеха. Те, кто говорит, что Португалия не заслужила титул чемпиона Европы, просто не правы», — заявил Саброза.

«По уровню чемпионат мира отличается от европейского первенства, значительно сложнее играть на мундиале, но на предстоящем турнире сборная Португалии может пройти достаточно далеко. Криштиану [Роналду] является лидером команды, но он не единственный игрок. В сборной представлено много сильных молодых футболистов таких, как Жоау Мариу, Бернарду Силва — они составляют костяк команды и тянутся за лидером в лице Роналду», — отметил собеседник ТАСС.