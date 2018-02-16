Ростовская область на 90% готова к чемпионату мира по футболу
СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Готовность
СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Готовность
«Я бы обозначил готовность в 90%. Например, 100% — аэропорт, за 95% — стадион, на выходе — тренировочные площадки, благоустройство, реализация некоторых программ, связанных с транспортным обслуживанием», — сказал Голубев.
По его словам, в настоящее время на 100% оплачены поставки новых автобусов, которые необходимо приобрести к чемпионату для
Глава администрации
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-