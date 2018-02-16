Ростовская область на 90% готова к чемпионату мира по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я бы обозначил готовность в 90%. Например, 100% — аэропорт, за 95% — стадион, на выходе — тренировочные площадки, благоустройство, реализация некоторых программ, связанных с транспортным обслуживанием», — сказал Голубев.

По его словам, в настоящее время на 100% оплачены поставки новых автобусов, которые необходимо приобрести к чемпионату для Ростова-на-Дону. «Половина из них пришли в конце года, другая половина [придет] в первом квартале [2018 года]. Мы просто ждем поставок, производитель проинформировал нас о том, что у них все в порядке», — отметил губернатор.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ранее сообщил ТАСС, что всего к ЧМ-2018 для города будет закуплено 200 новых автобусов.