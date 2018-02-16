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09:34 (мск), источник: ТАСС

Ростовская область на 90% готова к чемпионату мира по футболу

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Готовность Ростова-на-Дону и Ростовской области к приему к чемпионату мира по футболу (ЧМ-2018) в настоящий момент составляет 90%, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Василий Голубев.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я бы обозначил готовность в 90%. Например, 100% — аэропорт, за 95% — стадион, на выходе — тренировочные площадки, благоустройство, реализация некоторых программ, связанных с транспортным обслуживанием», — сказал Голубев.

По его словам, в настоящее время на 100% оплачены поставки новых автобусов, которые необходимо приобрести к чемпионату для Ростова-на-Дону. «Половина из них пришли в конце года, другая половина [придет] в первом квартале [2018 года]. Мы просто ждем поставок, производитель проинформировал нас о том, что у них все в порядке», — отметил губернатор.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ранее сообщил ТАСС, что всего к ЧМ-2018 для города будет закуплено 200 новых автобусов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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