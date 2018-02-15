Основные работы по возведению стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершены

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения», — приводит пресс-служба слова заместителя главы Минстроя РФ Леонида Ставицкого, который накануне совместно с врио главы региона Глебом Никитиным проверил готовность арены.

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Также в полном объеме завершили все агротехнологические мероприятия на футбольном поле. На данный момент готовятся документы по приемке более 2 тыс. помещений арены, согласованы все программы пуско-наладочных работ.

Ранее сообщалось, что тестовые футбольные матчи на стадионе «Нижний Новгород» перед играми чемпионата мира 2018 года пройдут 15, 28 апреля и 6 мая. Во всех матчах примет участие нижегородский клуб «Олимпиец».