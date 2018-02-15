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10:39 (мск), источник: ТАСС

Основные работы по возведению стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Строительно- монтажные работы по возведению стадиона «Нижний Новгород», на котором летом пройдут матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, завершены. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент основные виды строительно-монтажных работ по возведению стадиона завершены, а именно: устройство фундаментов, монолитных железобетонных конструкций, устройство кровли, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от городских источников, подключение к городской сети теплоснабжения, внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриплощадочные сети водоотведения, ливневой канализации, теплоснабжения», — приводит пресс-служба слова заместителя главы Минстроя РФ Леонида Ставицкого, который накануне совместно с врио главы региона Глебом Никитиным проверил готовность арены.

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Также в полном объеме завершили все агротехнологические мероприятия на футбольном поле. На данный момент готовятся документы по приемке более 2 тыс. помещений арены, согласованы все программы пуско-наладочных работ.

Ранее сообщалось, что тестовые футбольные матчи на стадионе «Нижний Новгород» перед играми чемпионата мира 2018 года пройдут 15, 28 апреля и 6 мая. Во всех матчах примет участие нижегородский клуб «Олимпиец».

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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