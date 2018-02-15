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08:22 (мск), источник: ИА REGNUM

В России на время ЧМ-2018 изменятся Правила дорожного движения

Изменения будут действовать с 1 июня по 17 июля.

Источник: AP 2018

В России на период проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу изменятся Правила дорожного движения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, с 1 июня по 17 июля 2018 года будет разрешено движение транспортных средств, перевозящих участников соревнований и персонал FIFA и АНО, по полосам для общественного транспорта в тех населенных пунктах, где пройдут матчи мундиаля.

При этом отмечается, что передвижение должно осуществляться по согласованию с МВД России.

Кроме того, у клиентских групп, принимающие участие в чемпионате мира, должно быть аккредитационное свидетельство.

К таким клиентским группам относятся официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и Организационного комитета «Россия-2018», представители СМИ, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира.

Внесенные изменения в ПДД позволит участникам и организаторам ЧМ-2018 оперативно перемещаться по городам, в которых будут проходить футбольные матчи.

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