В России на время ЧМ-2018 изменятся Правила дорожного движения

Источник: AP 2018

В России на период проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу изменятся Правила дорожного движения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, с 1 июня по 17 июля 2018 года будет разрешено движение транспортных средств, перевозящих участников соревнований и персонал FIFA и АНО, по полосам для общественного транспорта в тех населенных пунктах, где пройдут матчи мундиаля.

При этом отмечается, что передвижение должно осуществляться по согласованию с МВД России.

Кроме того, у клиентских групп, принимающие участие в чемпионате мира, должно быть аккредитационное свидетельство.

К таким клиентским группам относятся официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и Организационного комитета «Россия-2018», представители СМИ, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира.