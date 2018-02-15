В России на время ЧМ-2018 изменятся Правила дорожного движения
Изменения будут действовать с 1 июня по 17 июля.
Изменения будут действовать с 1 июня по 17 июля.
В России на период проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу изменятся Правила дорожного движения. Соответствующее постановление подписал
Согласно постановлению, с 1 июня по 17 июля 2018 года будет разрешено движение транспортных средств, перевозящих участников соревнований и персонал FIFA и АНО, по полосам для общественного транспорта в тех населенных пунктах, где пройдут матчи мундиаля.
При этом отмечается, что передвижение должно осуществляться по согласованию с МВД России.
Кроме того, у клиентских групп, принимающие участие в чемпионате мира, должно быть аккредитационное свидетельство.
К таким клиентским группам относятся официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и Организационного комитета «Россия-2018», представители СМИ, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира.
Внесенные изменения в ПДД позволит участникам и организаторам ЧМ-2018 оперативно перемещаться по городам, в которых будут проходить футбольные матчи.