Двадцать процентов населения Исландии стремятся попасть на ЧМ-2018

В среду министр спорта РФ Павел Колобков и председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин провели информационный брифинг для послов всех стран — участниц турнира. Встреча прошла в Москве.

«С тех пор, как Исландия попала на турнир, мы тесно сотрудничаем с российскими властями и задаем много вопросов коллегам из России. Один тот факт, что двадцать процентов наших граждан подали заявки на билеты, говорит об особом интересе моих соотечественников к чемпионату», — рассказала Асгейрсдоттир.

«Еще один важный факт, что три исландца играют в футбольном клубе “Ростов”, наша сборная сыграет там во время турнира», — добавила она. «Кроме того, наша база находится в южном кластере (в Геленджике — прим. ТАСС). Я там еще не была, но команда говорит, что на месте есть все необходимое, все соответствует самым высоким стандартам», — отметила посол Исландии.

Асгейрсдоттир, ранее работавшая послом Исландии во Франции, призналась, что в России ей работать проще. «Мы, исландцы, гордимся своей независимостью и даже плохо работаем, когда нам ставят ограничения. Мы, как и русские, тоже серьезные люди, мы очень похожи. Мне намного легче представлять свою страну здесь, чем во Франции, потому что здесь есть неподдельные общение и интерес к нашей стране, мы тоже любим неформальное общение. У французов он [язык] красив, однако им надо 15 минут, чтобы довести свою мысль до конца», — сказала она.