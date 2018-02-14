Галлас: Выход в плей-офф ЧМ-2018 станет успехом для сборной России по футболу

Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Все понимают, что сборной России будет тяжело конкурировать с грандами мирового футбола, поэтому, считаю, основная задача для России — организация турнира. Для российской сборной, конечно, выход из группы будет успехом. Думаю, что это вполне реально, так как поддержка болельщиков играет большую роль в футболе, болельщики — двенадцатый игрок команды, и их поддержка очень важна для российской сборной на предстоящем турнире. А сборная должна постараться зарядить атмосферу своей игрой и показать максимум», — считает Галлас.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны. «Стадионы еще не видел, но, уверен, все будет организовано на высоком уровне, — поделился ожиданиями француз, который в начале февраля посетил Москву ради участия в Кубке легенд. — Чемпионат мира — отличная возможность для страны показать себя. Россия примет много людей из разных стран, и, надеюсь, все пройдет хорошо».