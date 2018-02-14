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10:56 (мск), источник: ТАСС

Галлас: Выход в плей-офф ЧМ-2018 станет успехом для сборной России по футболу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главная задача России на предстоящем чемпионате мира по футболу — организация турнира, для сборной же страны успехом станет выход в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Франции, серебряный призер чемпионата мира Вильям Галлас.

Сборная России выступит в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Все понимают, что сборной России будет тяжело конкурировать с грандами мирового футбола, поэтому, считаю, основная задача для России — организация турнира. Для российской сборной, конечно, выход из группы будет успехом. Думаю, что это вполне реально, так как поддержка болельщиков играет большую роль в футболе, болельщики — двенадцатый игрок команды, и их поддержка очень важна для российской сборной на предстоящем турнире. А сборная должна постараться зарядить атмосферу своей игрой и показать максимум», — считает Галлас.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны. «Стадионы еще не видел, но, уверен, все будет организовано на высоком уровне, — поделился ожиданиями француз, который в начале февраля посетил Москву ради участия в Кубке легенд. — Чемпионат мира — отличная возможность для страны показать себя. Россия примет много людей из разных стран, и, надеюсь, все пройдет хорошо».

Галлас, выступавший за такие команды, как «Марсель» и английские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», отыграл за сборную 84 матча, выиграл с ней Кубок конфедераций 2003 года, дошел до финала чемпионата мира 2006 года, а также принял участие в двух чемпионата Европы (2004 и 2008) и мировом первенстве 2010 года.

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