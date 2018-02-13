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08:03 (мск), источник: БЕЛТА

Кубок мира ФИФА сегодня впервые прибывает в Минск

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские любители спорта впервые смогут прикоснуться к главному трофею мирового футбола — Кубку мира ФИФА, который сегодня прибывает в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: БЕЛТА

Кубок планеты следует в Минск из Вены во время проведения глобального мирового тура, маршрут которого проходит через 91 город в 51 стране на различных континентах.

В белорусской столице главный футбольный трофей будет выставлен сегодня с 15.00 до 22.00 в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Во время демонстрации официального Кубка ФИФА будут организованы зоны активности для посетителей, в которых можно будет встретиться и сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.

Из Минска Кубок мира отправится в Софию, а заключительный этап турне пройдет по городам России, которая в этом году впервые станет хозяйкой планетарного футбольного форума. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске. Решающий поединок ЧМ-2018 состоится на поле московского стадиона «Лужники». В финальном турнире мирового первенства примут участие 32 команды.

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