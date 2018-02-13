Кубок мира ФИФА сегодня впервые прибывает в Минск

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Кубок планеты следует в Минск из Вены во время проведения глобального мирового тура, маршрут которого проходит через 91 город в 51 стране на различных континентах.

В белорусской столице главный футбольный трофей будет выставлен сегодня с 15.00 до 22.00 в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Во время демонстрации официального Кубка ФИФА будут организованы зоны активности для посетителей, в которых можно будет встретиться и сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.