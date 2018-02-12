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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Португальцы попросили поставить плазменные панели и приставки в их номера на ЧМ

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об условиях размещения сборной Португалии в Кратове.

Источник: AP 2018

Португальская команда на время чемпионата мира—2018 выбрала своей базой учебно-тренировочный центр «Сатурн» в Подмосковье.

«Несколько полей и идеальный газон — это ещё не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы, и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно — главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра “Сатурн”. В любом из номеров, который он выберет.

Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», — поведал Терюшков, слова которого приводятся на сайте Минспорта МО.

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