Португальцы попросили поставить плазменные панели и приставки в их номера на ЧМ

«Несколько полей и идеальный газон — это ещё не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров, и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы, и сейчас по ним ведутся работы.



На данный момент известно одно — главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра “Сатурн”. В любом из номеров, который он выберет.



Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол», — поведал Терюшков, слова которого приводятся на сайте Минспорта МО.