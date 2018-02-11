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18:12 (мск), источник: ТАСС

Кубок мира по футболу впервые показали в Австрии в рамках турне трофея перед ЧМ-2018

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Кубок мира по футболу доставили в Австрию и впервые выставили на показ в венской ратуше. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Оригинальный кубок мира привезли в воскресенье в Вену в рамках мирового турне, которое совершают представители ФИФА с этим трофеем перед предстоящим летом 2018 года чемпионатом мира по футболу в России. Кубок сопровождает чемпион мира по футболу 1998 года француз Кристиан Карамбе.

В течение воскресенья любители спорта и футбольные болельщики могут наблюдать за главным футбольным трофеем мира в зале торжеств венской ратуши. Трофей выставлен на специальной сцене, куда может подняться каждый желающий и сфотографироваться на память. Гостеприимным хозяином праздника стал бывший известный австрийский футболист, а ныне спортивный обозреватель на австрийском телевидении Херберт Прохазка, который выразил особую признательность организаторам тура за то, что кубок первый раз привезли в Австрию.

В мероприятии также принял участие посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. «Россия впервые становится страной- хозяйкой мундиаля, и у нашей страны есть необходимый опыт организации соревнований подобного уровня, включая организационные вопросы и вопросы безопасности. Уверен, это будет замечательный спортивный праздник. Мы приглашаем всех любителей футбола из Австрии к нему присоединиться», — заявил в рамках презентации Любинский.

Как рассказали ТАСС организаторы праздничного мероприятия от венской мэрии, «кубок мира прибыл в Вену из Мальты, и следующим пунктом назначения станет в понедельник столица Белоруссии, город Минск».

Турне кубка мира

Мировое турне кубка мира по футболу началось 22 января в Лондоне. В общей сложности до 30 апреля он преодолеет более 27 тыс. км и побывает в 91 городе 51 страны мира. Конечным пунктом путешествия значится Токио, откуда кубок и отправят в Россию.

Официальный кубок мира по футболу был представлен в 1974 году и изготовлен из 18-каратного золота. Трофей, стоящий на малахитовой основе, изображает две человеческие фигуры, поддерживающие на руках земной шар. Общая его высота составляет 36,5 см при весе около 6,1 кг.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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