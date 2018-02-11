Кубок мира по футболу впервые показали в Австрии в рамках турне трофея перед ЧМ-2018

Оригинальный кубок мира привезли в воскресенье в Вену в рамках мирового турне, которое совершают представители ФИФА с этим трофеем перед предстоящим летом 2018 года чемпионатом мира по футболу в России. Кубок сопровождает чемпион мира по футболу 1998 года француз Кристиан Карамбе.

В течение воскресенья любители спорта и футбольные болельщики могут наблюдать за главным футбольным трофеем мира в зале торжеств венской ратуши. Трофей выставлен на специальной сцене, куда может подняться каждый желающий и сфотографироваться на память. Гостеприимным хозяином праздника стал бывший известный австрийский футболист, а ныне спортивный обозреватель на австрийском телевидении Херберт Прохазка, который выразил особую признательность организаторам тура за то, что кубок первый раз привезли в Австрию.

В мероприятии также принял участие посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. «Россия впервые становится страной- хозяйкой мундиаля, и у нашей страны есть необходимый опыт организации соревнований подобного уровня, включая организационные вопросы и вопросы безопасности. Уверен, это будет замечательный спортивный праздник. Мы приглашаем всех любителей футбола из Австрии к нему присоединиться», — заявил в рамках презентации Любинский.

Как рассказали ТАСС организаторы праздничного мероприятия от венской мэрии, «кубок мира прибыл в Вену из Мальты, и следующим пунктом назначения станет в понедельник столица Белоруссии, город Минск».

Турне кубка мира

Мировое турне кубка мира по футболу началось 22 января в Лондоне. В общей сложности до 30 апреля он преодолеет более 27 тыс. км и побывает в 91 городе 51 страны мира. Конечным пунктом путешествия значится Токио, откуда кубок и отправят в Россию.

Официальный кубок мира по футболу был представлен в 1974 году и изготовлен из 18-каратного золота. Трофей, стоящий на малахитовой основе, изображает две человеческие фигуры, поддерживающие на руках земной шар. Общая его высота составляет 36,5 см при весе около 6,1 кг.