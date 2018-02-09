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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА призывают отказать сборной Египта в выборе Чечни в качестве базы ЧМ-2018

ФИФА подтвердила заявку сборной Египта о выборе Чечни в качестве базы во время чемпионата мира 2018 года, после чего получила несколько звонков с призывами изменить это решение в связи с обвинениями в нарушении прав человека в адрес главы региона Рамзана Кадырова, сообщает AP News.

Источник: Reuters

«Решение ФИФА использовать столицу Чечни город Грозный в качестве одной из баз ЧМ-2018 абсолютно шокирует и возмущает. ФИФА следует пересмотреть своё решение и изменить место для базирования сборной во время ЧМ-2018 вместо Грозного на другой город», — сказала заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по линии Европы и Центральной Азии Джейн Бюкенен.

Бюкенен считает, что глава Чечни Кадыров «управляет регионом, как собственной вотчиной, и безнаказанно совершает нарушения прав человека». «Такое решение ФИФА только способствует признанию законным чрезвычайно насильственный режим Кадырова. Это полное безобразие, что ФИФА хочет ассоциироваться с Кадыровым», — добавила она.

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Организация «Футбол против расизма в Европе» (Fare network), которая борется с дискриминацией в футболе, также считает Чечню неправильным выбором ФИФА в качестве одной из баз ЧМ-2018.

«В настоящий момент у нас нет оснований верить в то, что выбор Египетской федерации футбола базироваться в Грозном может вызвать конкретные нарушения прав человека. В ближайшие месяцы ФИФА примет соответствующие меры в области политики прав человека, чтобы изменить оценку сказанного о Грозном в качестве базы ЧМ-2018. Не должно быть никаких сомнений в том, что ФИФА осуждает проявление дискриминации в любой форме, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации», — заявили в ФИФА.

О том, что сборная Египта будет базироваться в Грозном во время ЧМ-2018, стало известно в конце декабря. Напомним, Египет по итогам жеребьёвки ЧМ-2018 попала в группу А, где встретится с командами Уругвая, Саудовской Аравии, а также хозяевами турнира — сборной России.

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