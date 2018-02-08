Беларусь готова при необходимости помочь Калининграду в проведении ЧМ-2018 по футболу

Об этом было заявлено сегодня на встрече глав дипломатических представительств, аккредитованных в Калининградской области, с заместителем председателя правительства региона Александром Рольбиновым и руководителем Агентства по международным и межрегиональным связям Аллой Ивановой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в Российской Федерации.

На встрече обсуждался комплекс вопросов о проведении в Калининграде группового этапа чемпионата мира по футболу в 2018 году. Разъяснены реализованные этапы подготовки к турниру, принципы взаимодействия всех задействованных сторон, организационные вопросы и меры безопасности, касающиеся пребывания, размещения, визовой поддержки иностранных болельщиков, работы фан-зоны и волонтерских служб.

«Беларусь располагает значительным опытом в организации масштабных спортивных турниров, в числе которых чемпионат мира по хоккею 2014 года, и готова оказать любое необходимое содействие в проведении на высоком уровне предстоящего мероприятия», — отметил на встрече руководитель отделения посольства Беларуси в РФ в Калининграде Сергей Молунов.