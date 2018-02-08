Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Виноград назвали полезным при депрессии
Мальчик с синдромом Дауна стал лицом известного бренда детского питания
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Раскрыты подробности возвращения тела Филипова в Россию - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы
CAS не стал рассматривать дела Кулижникова, Юскова и Логинова
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Опять цистит. Почему его не вылечить без антибиотика?
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
19:50 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь готова при необходимости помочь Калининграду в проведении ЧМ-2018 по футболу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова оказать любое необходимое содействие Калининграду в проведении на высоком уровне чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом было заявлено сегодня на встрече глав дипломатических представительств, аккредитованных в Калининградской области, с заместителем председателя правительства региона Александром Рольбиновым и руководителем Агентства по международным и межрегиональным связям Аллой Ивановой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в Российской Федерации.

На встрече обсуждался комплекс вопросов о проведении в Калининграде группового этапа чемпионата мира по футболу в 2018 году. Разъяснены реализованные этапы подготовки к турниру, принципы взаимодействия всех задействованных сторон, организационные вопросы и меры безопасности, касающиеся пребывания, размещения, визовой поддержки иностранных болельщиков, работы фан-зоны и волонтерских служб.

«Беларусь располагает значительным опытом в организации масштабных спортивных турниров, в числе которых чемпионат мира по хоккею 2014 года, и готова оказать любое необходимое содействие в проведении на высоком уровне предстоящего мероприятия», — отметил на встрече руководитель отделения посольства Беларуси в РФ в Калининграде Сергей Молунов.

Диппредставительства договорились поддерживать в дальнейшем регулярные контакты, чтобы обмениваться актуальной информацией.

Брэд Питт попал в ДТП
Крокеты из хека в кляре
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы
CAS не стал рассматривать дела Кулижникова, Юскова и Логинова
Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA (видео)
Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу
Почему Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане
Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств
Богини Олимпа. Самые красивые спортсменки Олимпиады в Пхенчхане
Спорт-Экспресс
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь