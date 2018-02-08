Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Воображение поможет справиться с болью
В Подмосковье арестована обвиняемая в убийстве приемного сына
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA (видео)
Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Опять цистит. Почему его не вылечить без антибиотика?
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
19:14 (мск), источник: Р-Спорт

Инфантино: ФИФА 3 марта решит, будет ли официально введена система видеоповторов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) 3 марта решит, будет ли система видеопомощи арбитрам (VAR) официально введена и станет ли частью игры, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: РИА "Новости"

«3 марта мы решим, будет ли видеоассистент рефери частью правил игры, станет ли это официальной помощью арбитрам или нет. В 2018 году мы больше не можем себе позволить ситуацию, когда любой зритель на стадионе или у телевизора способен в течение нескольких минут увидеть на экране смартфона или ТВ, сделал ли судья большую ошибку, а рефери — единственный, кто не видит этого», — заявил Инфантино, чьи слова приводит АФП, во время своего визита в Ханой.

Ранее сообщалось, что ФИФА примет решение о возможном использовании системы VAR на чемпионате мира в России после мартовского собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченного менять футбольные правила.

Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России. При этом ее использование на матчах серии А вызвало нарекания со стороны итальянских клубов.

 "Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России
Российским спортсменам разрешили носить шапку-триколор на ОИ-2018
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы
CAS не стал рассматривать дела Кулижникова, Юскова и Логинова
Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA (видео)
Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу
Почему Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане
Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств
Богини Олимпа. Самые красивые спортсменки Олимпиады в Пхенчхане
Спорт-Экспресс
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь