Инфантино: ФИФА 3 марта решит, будет ли официально введена система видеоповторов

«3 марта мы решим, будет ли видеоассистент рефери частью правил игры, станет ли это официальной помощью арбитрам или нет. В 2018 году мы больше не можем себе позволить ситуацию, когда любой зритель на стадионе или у телевизора способен в течение нескольких минут увидеть на экране смартфона или ТВ, сделал ли судья большую ошибку, а рефери — единственный, кто не видит этого», — заявил Инфантино, чьи слова приводит АФП, во время своего визита в Ханой.