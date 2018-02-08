Мутко: РФС справляется с вопросами подготовки сборной к домашнему чемпионату мира

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В конце декабря Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.

«Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются — это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз — одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется», — сказал Мутко.

«Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги, — продолжил вице-премьер. — Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу “Поиск талантов”, выбрать 50−60 академий, методику, тренеров. Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас — чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени».