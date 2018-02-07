Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Звезда Первого канала назвала дочку «сильным» именем
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Лас-Пальмас1
Малага0
Футбол. Зарубежный
5.02
Уотфорд4
Челси1
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Все события
СМИ: «Ядерный невидимка» Су-57 не дает покоя администрации Трампа
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

На стадионе ЧМ-2018 в Самаре рухнул парник

На стадионе «Самара Арена», который будет принимать матчи чемпионата мира—2018, произошло происшествие.

Как сообщает интернет-издание 63.ru, там упала конструкция, которая служила парником для укладки газона.

Читайте также
«Мелкие шероховатости». Оргкомитет ЧМ-2018 отчитался о строительстве стадионов

«По всей видимости, снег под опорами растаял, и нарушилась общая геометрия конструкции. Поэтому парник свернулся. К счастью, никто не пострадал», — отметил собеседник издания.

По словам представителей областных властей, теплицу будут собирать заново. Никого из рабочих не задели падающие конструкции.

Стоимость строительства стадиона «Самара Арена» составляет более 18 млрд рублей. Сейчас подрядчики монтируют второй слой кровли. Другая группа рабочих занимается установкой кресел и отделкой внутренних помещений. Завершить строительство стадиона планируют в первом квартале 2018 года.

 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь