На стадионе ЧМ-2018 в Самаре рухнул парник

«По всей видимости, снег под опорами растаял, и нарушилась общая геометрия конструкции. Поэтому парник свернулся. К счастью, никто не пострадал», — отметил собеседник издания.



По словам представителей областных властей, теплицу будут собирать заново. Никого из рабочих не задели падающие конструкции.



Стоимость строительства стадиона «Самара Арена» составляет более 18 млрд рублей. Сейчас подрядчики монтируют второй слой кровли. Другая группа рабочих занимается установкой кресел и отделкой внутренних помещений. Завершить строительство стадиона планируют в первом квартале 2018 года.