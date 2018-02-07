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20:03 (мск), источник: ТАСС

Мутко: ФИФА расследует допинговые дела Руслана Камболова и Ивана Князева

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет», — сказал Мутко.

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В сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистам, которые фигурировали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда Мутко заявил, что допинг-пробы девяти российских футболистов дали отрицательный результат на запрещенные вещества.

По данным Life.ru, в список 11 игроков попали также Павел Соломатин, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак. При этом Алексеева и Маслак уже отбыли дисквалификации за допинг.

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