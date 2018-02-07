Мутко: ФИФА расследует допинговые дела Руслана Камболова и Ивана Князева
МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева
МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева
«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект
В сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистам, которые фигурировали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда Мутко заявил, что
По данным Life.ru, в список 11 игроков попали также Павел Соломатин, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак. При этом Алексеева и Маслак уже отбыли дисквалификации за допинг.