Мутко: ФИФА расследует допинговые дела Руслана Камболова и Ивана Князева

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет», — сказал Мутко.