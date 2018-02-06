Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь, Игнашевич — нет

Источник: Спорт-Экспресс

БЕЗ ДОПИНГОВЫХ ОПАСЕНИЙ

— Эдуард Безуглов позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров, — рассказал Черчесов в эфире программы «Все на матч!» в понедельник. — Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке.

— Перед каждым крупным международным турниром список спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды, подается в соответствующие антидопинговые организации, — пояснил Безуглов. — В этом нет ничего необычного, во всех странах есть такая процедура. А начиная с мартовского сбора, информация о местонахождении будет подаваться в ФИФА. Это тоже обычная ситуация. Сейчас вся работа в этом направлении ведется, как и всегда, в плановом режиме.

Перед внимательным изучением появившегося списка вспомним, с чем были связаны опасения. В прошлом году сначала появилась информация о том, что в докладе Ричарда Макларена упомянуты все без исключения футболисты, вызванные в сборную России для участия на чемпионате мира 2014 года. А позже, ближе к новому году, РФС сообщил о том, что ФИФА запросила информацию о 19 допинг-пробах, взятых в 2012 — 2013 годах. Фамилии подозреваемых футболистов стали известны в начале января. Из теоретических кандидатов в сборную России в нем фигурировали вратарь Владимир Габулов, защитники Роман Шишкин, Сергей Игнашевич и Мариу Фернандес.

В расширенном списке кандидатов на участие в ЧМ-2018, который опубликовал канал «Мутко против», 56 игроков:

Александр Селихов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин (все — «Спартак»),

Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Александр Головин, Алан Дзагоев (все — ЦСКА),

Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный (все — «Зенит»),

Станислав Крицюк, Андрей Синицын, Роман Шишкин, Олег Шатов, Юрий Газинский, Федор Смолов (все — «Краснодар»)

Сослан Джанаев, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Магомед Оздоев, Максим Канунников (все — «Рубин»),

Гильерме, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»),

Александр Ташаев, Константин Рауш, Евгений Марков, Кирилл Панченко (все — «Динамо»),

Андрей Семенов, Антон Швец, Магомед Митришев (все — «Ахмат»),

Павел Могилевец, Александр Бухаров («Ростов»),

Никита Чернов («Урал»), Артем Дзюба («Арсенал»), Денис Черышев («Вильярреал»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Владимир Габулов («Брюгге»).

Есть в списке и Олег Шатов, которого телеграм-канал уже направил в «Краснодар».

Как видим, допинговые опасения можно отложить в сторону. Из тех, чьи протоколы допинг-контроля запрашивала ФИФА, в списке нет Игнашевича. Но армейского ветерана, «приостановившего» карьеру в сборной, и так мало кто ожидал в ней обнаружить. Все-таки Сергею летом 39, а в ЦСКА он сейчас играет не всегда.

Сергей ИГНАШЕВИЧ (слева) и Игорь ДЕНИСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

БЕЗ НОВОСЕЛЬЦЕВА, ЛОДЫГИНА И ДЕНИСОВА

Зато в списке внезапно появились Березуцкие. Василий объявил о том, что хочет сосредоточиться на выступлениях за клуб, в марте 2017-го и с тех пор в национальную команду не вызывался. Но Станислав Черчесов тогда же заметил, что в случае необходимости братья (да и Игнашевич) готовы прийти на помощь. Как видим, сейчас, когда Джикия получил тяжелую травму колена, тренерский штаб держит в уме возможность привлечения опытных центральных защитников на случай форс-мажора. Но спартаковец из списка тем не менее не выпал. Надежда будет жить до последнего.

Не нашлось места в списке Новосельцеву, хотя, казалось бы, сейчас у Ивана впереди новый и более радостный карьерный этап. Из «Зенита» он перебрался в «Арсенал», где должен получать игровую практику и забыть о мучениях в Санкт-Петербурге. Но если верить источнику, Черчесов пока не задумывается о таком варианте — слишком уж длительным был простой у Новосельцева, и не факт, что к лету защитник успеет доказать, что он вновь достоин надеть майку сборной. У молодого Чернова из «Урала» и Семенова из «Ахмата» шансов, исходя из публикации, куда больше.

Еще из любопытного — наличие в списке Черышева (последний матч за сборную — аж при Леониде Слуцком в 2015-м), Дзюбы (а вдруг в «Арсенале» форвард обретет новую жизнь, снова станет бомбардиром, а его прежние недопонимания с Черчесовым не скажутся на итоговом решении?). Плюс отсутствие Лодыгина, проигравшего конкуренцию в «Зените» Луневу (зато других вратарей — полным-полно), и Игоря Денисова. Хотя в последнем случае удивляться сложно.

Из 50 же игроков, которые были задействованы в товарищеских и официальных матчах в 2017-м, в опубликованном списке нет Александра Беленова («Уфа»), Вячеслава Караваева («Витесс», Голландия), Дмитрия Стоцкого («Уфа»), Виталия Шахова и Евгения Чернова (оба — «Тосно»). Первый не приглашался в сборную с марта, а остальные четверо принимали участие лишь в экспериментальном сентябрьском сборе, завершившимся встречей с московским «Динамо» (3:0), когда в команду были вызваны ближайшие резервисты.