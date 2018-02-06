Галлас: Россия идеально проведет чемпионат мира
Известный французский футболист — о чемпионате мира, перспективах сборных России и Франции и выступлениях с Андреем Аршавиным в Англии.
Известный французский футболист — о чемпионате мира, перспективах сборных России и Франции и выступлениях с Андреем Аршавиным в Англии.
Известный французский футболист Вильям Галлас побывал в Москве на международном ветеранском турнире Кубок легенд. Визит в Россию стал для звездного игрока уже вторым за последний год. Летом 2017-го в качестве посла FIFA он посещал матч открытия Кубка конфедераций в
— Поездка создала у вас ощущение, что в России совсем скоро состоится большой турнир?
— Честно говоря, пока такого ощущения у меня нет, особенно когда на улице так много снега (смеется). Но на самом деле не нужно
— Вы были на прошедшем Кубке конфедераций. Как вы оцените организацию этого турнира?
— Всё было идеально! Я бы хотел поблагодарить Россию и FIFA за то, что им удалось организовать, они проделали великолепную работу. Уверен, Кубок мира будет ничуть не хуже. На самом деле организаторам чемпионата мира не так уж просто, поскольку нужно сделать очень и очень много. Но у меня нет никаких сомнений, что в России сделают всё, чтобы гости со всего мира насладились этим праздником и почувствовали нечто особенное. Уверен, всё пройдет великолепно и в конце турнира все будут счастливы и довольны.
— У Франции сейчас подобралась отличная команда. Как оцените ее шансы на ЧМ-2018?
— У нас неплохие шансы выиграть турнир, но ведь и другие сборные могут сказать то же самое. Например, Испания и Бразилия — одни из главных фаворитов мундиаля. Однако в футболе часто бывают сюрпризы. Уверен, Франция может пройти в полуфинал или даже в финал Кубка мира. Но не знаю, сможем ли мы его выиграть. Хотя, конечно, надеюсь на это. Но у нас много серьезных конкурентов: есть классные сборные вроде Испании, Бразилии, Аргентины — очень много достойных соперников.
— А что думаете о перспективах сборной России на домашнем турнире?
— Думаю, самое важное для вашей сборной — профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной. Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать свою игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией — выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.
— Вы знаете
— Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить
— В игровые годы вам часто приходилось пересекаться с российскими футболистами.
— Конечно! Я играл с Алексеем Смертиным, Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Иногда приходилось играть и против них.
— С Алексеем Смертиным вы выступали в «Челси». Что в первую очередь вспоминается о нем?
— Смертин — классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в «Челси». Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.
— А с Андреем Аршавиным вы пересекались в «Арсенале». Это самый сильный российский футболист, которого вы знали?
— Когда Аршавин только приехал в «Арсенал», его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в
— С Романом Павлюченко вы встретились уже на закате вашей карьеры игрока — в «Тоттенхэме»…
— Павлюченко был очень смешным. В «Тоттенхэме» мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.
— В Россию приезжали многие французские футболисты, но у большинства из них карьера шла на спад. Как думаете, в чем причина?
— Мне сложно судить, я не имел опыта выступлений в чемпионате России. Наверное, здесь сложно адаптироваться. Когда ты переезжаешь в другую страну — это непросто, особенно если у тебя семья и надо перевезти их всех. Нужно выучить новый язык, это всё достаточно сложный процесс.
— В 1/16 Лиги Европы российский «Локомотив» сыграет с французской «Ниццей». Как оцените шансы московской команды?
— Думаю, шансы равны — 50 на 50. Может случиться что угодно, в этой паре результат непредсказуем. Поэтому мы и любим футбол, поэтому он такой сумасшедший. Я не знаю, сможет ли «Ницца» пройти «Локомотив». Конечно, я на это надеюсь, но думаю, вы хотели бы видеть обратное. В первую очередь хочется понаблюдать за яркой и привлекательной игрой.
— Многие болельщики из других стран опасаются, что в России могут быть случаи проявления расизма. Каково ваше мнение на этот счет?
— Расизм, к сожалению, существует практически везде. Я бы сказал, что те, кто этим занимается, — глупые люди, которые хотят навредить и чемпионату мира, и футболу в целом. Что хорошо в футболе — так это то, что здесь не судят по расе, каждый может играть, если он хорош на поле. Я выступал на нескольких мундиалях, всегда был сфокусирован только на футболе и ничего не слышал в свой адрес. Если в России есть проблема расизма — уверен, ваше правительство знает, что с этим делать. Расизм возможен везде, но в 2018 году люди должны осознавать, что мир изменился и в нем нет места расизму.