Галлас: «Россия идеально проведет чемпионат мира»

Источник: Известия

Известный французский футболист Вильям Галлас побывал в Москве на международном ветеранском турнире Кубок легенд. Визит в Россию стал для звездного игрока уже вторым за последний год. Летом 2017-го в качестве посла FIFA он посещал матч открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. В компании президента РФ Владимира Путина, высших функционеров международной футбольной федерации, а также других легенд мирового футбола он стал свидетелем победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0). Появление француза на турнире было неудивительным: в 2003 году он уже становился триумфатором Кубка и с тех пор следит за его развитием. За свою карьеру французский защитник успел поиграть за три лондонских клуба — «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» и дважды выиграть титул чемпиона Англии. В эксклюзивном интервью «Известиям» прославленный футболист поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в России, шансах нашей сборной на удачное выступление, а также вспомнил о выступлениях с отечественными футболистами.

— Поездка создала у вас ощущение, что в России совсем скоро состоится большой турнир?

— Честно говоря, пока такого ощущения у меня нет, особенно когда на улице так много снега (смеется). Но на самом деле не нужно как-то чувствовать приближение этого события, чтобы понимать, что турнир пройдет именно в России. Во-первых, это и так всем известно, а во-вторых, ощущение приближения грандиозного турнира появится ближе к лету, непосредственно к старту чемпионата мира. Я разговаривал со многими людьми из России, и они ждут мундиаль с нетерпением, чтобы увидеть, как весь мир приедет в их страну.

— Вы были на прошедшем Кубке конфедераций. Как вы оцените организацию этого турнира?

— Всё было идеально! Я бы хотел поблагодарить Россию и FIFA за то, что им удалось организовать, они проделали великолепную работу. Уверен, Кубок мира будет ничуть не хуже. На самом деле организаторам чемпионата мира не так уж просто, поскольку нужно сделать очень и очень много. Но у меня нет никаких сомнений, что в России сделают всё, чтобы гости со всего мира насладились этим праздником и почувствовали нечто особенное. Уверен, всё пройдет великолепно и в конце турнира все будут счастливы и довольны.

— У Франции сейчас подобралась отличная команда. Как оцените ее шансы на ЧМ-2018?

— У нас неплохие шансы выиграть турнир, но ведь и другие сборные могут сказать то же самое. Например, Испания и Бразилия — одни из главных фаворитов мундиаля. Однако в футболе часто бывают сюрпризы. Уверен, Франция может пройти в полуфинал или даже в финал Кубка мира. Но не знаю, сможем ли мы его выиграть. Хотя, конечно, надеюсь на это. Но у нас много серьезных конкурентов: есть классные сборные вроде Испании, Бразилии, Аргентины — очень много достойных соперников.

— А что думаете о перспективах сборной России на домашнем турнире?

— Думаю, самое важное для вашей сборной — профессиональный рост и совершенствование. Не знаю, какая у вас цель на этом турнире, но полагаю, России важно выйти из группы. Это будет очень значимо для самих футболистов и для поклонников сборной. Надеюсь, у вашей команды это получится, но всегда нужно совершенствовать свою игру. А для этого необходимо плотно работать и в клубах, и с федерацией — выстраивать команду. Никогда и ничего не приходит в одно мгновение. Тем не менее считаю, что домашний статус турнира должен помочь российской сборной.

— Вы знаете кого-то из нынешней сборной России?

— Честно признаться, после завершения карьеры я не столь пристально слежу за российским футболом. Так что не могу выделить кого-то. Но думаю, я, как и многие другие, узнаю их имена после чемпионата мира.

— В игровые годы вам часто приходилось пересекаться с российскими футболистами. Кого-то из них помните?

— Конечно! Я играл с Алексеем Смертиным, Андреем Аршавиным и Романом Павлюченко. Иногда приходилось играть и против них.

— С Алексеем Смертиным вы выступали в «Челси». Что в первую очередь вспоминается о нем?

— Смертин — классный парень. Он большой профессионал и ко всему относится с огромной ответственностью. Я знал Алексея еще по его выступлениям в чемпионате Франции, до перехода в «Челси». Когда он переехал в Лондон, мы часто общались на французском, я старался помочь ему адаптироваться в новом чемпионате.

— А с Андреем Аршавиным вы пересекались в «Арсенале». Это самый сильный российский футболист, которого вы знали?

— Когда Аршавин только приехал в «Арсенал», его никто в Европе не знал. Если не ошибаюсь, он был очень популярен в России и в Санкт-Петербурге. А в Англии о нем мало кто слышал, и поначалу Андрею было сложно адаптироваться. Но у Аршавина было столько замечательных качеств и мастерства, что он практически сразу заявил о себе. Я до сих пор отлично помню игру «Арсенала» против «Ливерпуля» на «Энфилде», когда он оформил покер (четыре забитых мяча в одном матче. — «Известия»). Это было просто невероятно. Тренироваться с Аршавиным — это было нечто. Фактически он никогда не хотел тренироваться, но, когда выходил на поле, играл просто великолепно. Аршавин обладал огромным талантом.

— С Романом Павлюченко вы встретились уже на закате вашей карьеры игрока — в «Тоттенхэме»…

— Павлюченко был очень смешным. В «Тоттенхэме» мы много дурачились вместе. Он был отличным партнером по команде, и я рад, что нам удалось поиграть вместе. Было очень приятно встретить Романа на Кубке легенд.

— В Россию приезжали многие французские футболисты, но у большинства из них карьера шла на спад. Как думаете, в чем причина?

— Мне сложно судить, я не имел опыта выступлений в чемпионате России. Наверное, здесь сложно адаптироваться. Когда ты переезжаешь в другую страну — это непросто, особенно если у тебя семья и надо перевезти их всех. Нужно выучить новый язык, это всё достаточно сложный процесс.

— В 1/16 Лиги Европы российский «Локомотив» сыграет с французской «Ниццей». Как оцените шансы московской команды?

— Думаю, шансы равны — 50 на 50. Может случиться что угодно, в этой паре результат непредсказуем. Поэтому мы и любим футбол, поэтому он такой сумасшедший. Я не знаю, сможет ли «Ницца» пройти «Локомотив». Конечно, я на это надеюсь, но думаю, вы хотели бы видеть обратное. В первую очередь хочется понаблюдать за яркой и привлекательной игрой.

— Многие болельщики из других стран опасаются, что в России могут быть случаи проявления расизма. Каково ваше мнение на этот счет?